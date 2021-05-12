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Selçuk Kurtsatar’dan Bayram Mesajı

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Kurtsatar Ramazan Bayramı mesajı yayımladı.

Selçuk Kurtsatar’dan Bayram Mesajı

Selçuk Kurtsatar’dan Bayram Mesajı

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Kurtsatar Ramazan Bayramı mesajı yayımladı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:33
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Bayramlar paylaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin, zengin fakir, güçlü güçsüz ayrımı gözetmeden tüm insanlarla kucaklaşmanın evrensel mesajını içerdiğini söyleyen Kurtsatar mesajında şunları söyledi:

“Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha nihayete erdirdik. Huzur içerisinde geçirdiğimiz Ramazan ayı, bayram sevinci ile taçlanmaktadır.

Ramazan Bayramı’nda korona virüs nedeniyle mesafeler olacak ancak gönüllerimiz daha fazla yaklaşacak.

İdrak ettiğimiz bu Ramazan Bayramı, inşallah ülkemizi ve tüm dünyayı etkileyen salgınının sona ermesine, dünya üzerinde zulüm altında bulunan kardeşlerimizin kurtuluşuna; tüm insanlığın huzur ve güven, sağlık içinde geleceğe umutla bakmasına vesile olur.

Her ne kadar bu Ramazan Bayramı’nı evlerimizde geçirecek olsak da bayram ruhunu, millet olarak yaşayacağımıza inanıyorum.

Bu günlerde hepimize düşen evde kalmak, hassasiyetle ve kararlılıkla tedbirlere ve konunun uzmanları tarafından önerilen kurallara uymaktır. Kısa sürede ve en az hasarla bu dönemi atlatmak istiyorsak bunları yapmamız gerekmektedir.

Rabbimden, sevgi, kardeşlik, muhabbet, kucaklaşma, vuslat günleri olan bayram günlerini, hakkıyla idrak etmenizi diliyorum.

Bu vesile ile bayramın, başta İslam dünyası olmak üzere, tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisiyle, tüm milletimizin Mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Selçuk Kurtsatar’dan Bayram Mesajı
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