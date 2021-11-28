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Şeref Eroğlu, Kahramanmaraş'a Geliyor

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, 29 Kasım'da memleketi Kahramanmaraş'ta bazı temaslarda bulunacak.

Şeref Eroğlu, Kahramanmaraş'a Geliyor

Şeref Eroğlu, Kahramanmaraş'a Geliyor

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, 29 Kasım'da memleketi Kahramanmaraş'ta bazı temaslarda bulunacak.

28 Kasım 2021 Pazar 09:28
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Eroğlu yaptığı yazılı açıklamada, 29 Kasım Pazartesi günü memleketi Kahramanmaraş'ta hemşehrileriyle bir araya geleceğini bildirdi.

Kahramanmaraş'ta doğduğunu ve büyüdüğünü, bu kentte ruhunun, kimliğinin ve benliğinin oluştuğunu ifade eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Allah'tan her zaman beni, aileme ve doğduğum topraklara mahcup etmemesini istedim. Çok şükür Rabb'im beni bugüne kadar mahcup etmedi. Daha önce Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat ikincisi olarak gittiğim Kahramanmaraş'a bu kez de Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı olarak gidiyorum. Her zaman yanımda olan ve desteklerini benden esirgemeyen Kahramanmaraşlı tüm hemşehrilerimi hasretle kucaklamaya gidiyorum."

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