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Şerefoğlu’nun Yolu Büyükşehir’le Yenilendi

Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesinde Şerefoğlu Mahallesi’ni Adana Yolu’na bağlayan arterin yaklaşık 1 kilometrelik kısmını sıcak asfaltla yeniledi.

Şerefoğlu’nun Yolu Büyükşehir’le Yenilendi

Şerefoğlu’nun Yolu Büyükşehir’le Yenilendi

Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesinde Şerefoğlu Mahallesi’ni Adana Yolu’na bağlayan arterin yaklaşık 1 kilometrelik kısmını sıcak asfaltla yeniledi.

26 Mayıs 2023 Cuma 18:09

Ulaşım ağını güçlendirmek için şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde ve kırsal mahallelerde de yol yenileme çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu Mahallesi’nde başlattığı asfalt yenileme çalışmalarını tamamladı. Mahalleyi Adana Yolu’na bağlayan 5 kilometrelik arterin yaklaşık 1 kilometrelik kısmında gerçekleştirilen viraj genişletme ve asfalt çalışmalarının ardından yol çizgi ve levhalandırma uygulamalarının da tamamlanmasıyla yolun konfor ve güvenliği üst seviyeye çıkarıldı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, arterin kalan kısımlarında gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmalarıyla mahallenin ulaşım sorununun tamamen çözüme kavuşturulacağı belirtildi.

Muhtar Bekiroğlu’ndan Başkan Güngör’e Teşekkür

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür eden Mahalle Muhtarı Enver Bekiroğlu, “Mahallemizi Adana Yolu’na bağlayan 5 kilometrelik yolumuzun yaklaşık 1 kilometrelik kısmı çok virajlı ve deforme olmuş durumdaydı. Çok sık kazalar meydana geliyordu. Büyükşehir Belediyemiz sağ olsun yolumuzu yeniledi. Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.

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Şerefoğlu’nun Yolu Büyükşehir’le Yenilendi
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