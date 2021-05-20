Serhan Erdoğanyılmaz Türes Şube Başkanı Oldu

TÜRES derneğinden yapılan açıklamada, ''TÜRES Kahramanmaraş Şube Başkanlığı görevi Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz'a tevdi edilmiştir. Kendisine görevinde başarılar dileriz. Hayırlı olsun.'' ifadelerine yer verildi.

Serhan Erdoğanyılmaz ise, ''Bu görevi layık gören değerli genel başkanımız Ramazan Bingöl'e ve TÜRES Derneği ailesine çok teşekkür eder, yeni görevimizin Kahraman şehrimize hayırlara vesile olmasını dilerim.'' dedi.

TÜRES NEDİR?

TÜRES, 1.000’i aşkın marka, 12 bine yaklaşan satış noktası, 200 bini aşkın çalışan ve 25 milyar TL’lik ticaret hacmi ile yeme içme sektöründe faaliyet gösteren en etkili STK’dır.

Misyonu, Türk Mutfağını dünya gastronomisinde lider hale getirmek, Vizyonu ise; Türk Mutfağının dünyadaki temsilcisi olmaktır.

Ramazan Bingöl’ün Genel Başkanı olduğu TÜRES, Türk Mutfak dünyasına ahilik penceresinden bakarak bu köklü kültürü tanıtmayı, yaşatmayı ve ileriki nesillere taşımayı amaçlıyor.

Bu amaçlar doğrultusunda TÜRES yeme - içme pazarında dünya markalarının oluşturulması, dünya Gastronomi pazarından daha çok pay alınması ve ülkemize gelir kazandırılması konusunda birçok çalışma yürütmektedir.

Bugün lokanta ve restoranlar başta olmak üzere gıda sektöründe markalaşmış birçok kuruluş TÜRES’in üyesidir.