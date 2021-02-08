Serhan Erdoğanyılmaz’dan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Mesajı

Serhan Erdoğanyılmaz mesajında şunları kaydetti;

“12 Şubat, Maraş'ın kahraman evlatlarının, vatan için her şeyini feda etmekten çekinmeden bağımsızlık aşkı ve vatan sevgisiyle gösterdiği kahramanlık destanıdır.

Onikişubat Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşu değil, aynı zamanda tüm yurdun düşman işgalinden kurtuluşunun meşalesinin yandığı günün adıdır.

Onikişubat sadece Senem Ayşe'nin, Abdal Halil Ağa'nın, Rıdvan Hocanın, Sütçü İmam'ın ve adını sayamadığımız binlerce kahramanların destan yazdığı günün adı değil, tüm şehrin topyekün olarak Kurtuluş mücadelesi verdiği günün adıdır.

Ecdadımız tarihler boyunca her zaman kahramanlığını gözler önüne sermiştir. 12 Şubat'ta da bu kentin insanı, tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır.

Bu duygularla Kahramanmaraş halkının 12 Şubat Kurtuluş Bayramını kutlar, vatan uğruna seve seve canını feda eden kahramanlarımıza Allah'tan rahmet dilerim.”



