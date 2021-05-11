Serhan Erdoğanyılmaz’dan Bayram Mesajı

Serhan Erdoğanyılmaz, mesajında, dini bayramların Müslümanların birbirine kenetlendiği, ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği, sevinçlerin paylaşıldığı, kalplerin yumuşadığı, akraba, dost ve komşuların ziyaret edildiği bir gün olduğunu belirtti.

Türkiye'nin birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmaya çok daha fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçtiğini ifade eden Erdoğanyılmaz, şunları kaydetti:

"Bayramlar, böyle günlerde birleşmenin bütünleşmenin, kaynaşmanın ortak duyguları yaşamanın vesile olduğu günlerdir. Dayanışma dostluğun direği, insanlığın gereğidir. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, hayatımıza sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü duygularını egemen kıldığımız sürece, inanıyorum ki daha güzel günlere ulaşacağız. Bayramları, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Sahip olduğumuz imkanları ihtiyaç sahipleri ile paylaşmak bizim örfümüzün temel şiarlarındandır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam Alemi'nin ve hemşehrilerimin Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyor, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum."