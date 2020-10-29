Serhan Erdoğanyılmaz’dan Cumhuriyet bayramı mesajı

Serhan Erdoğanyılmaz, masajında şunları dile getirdi;

“Özgürlük ve bağımsızlığımızın temeli Cumhuriyetimizin 97. Yıl dönümünü kutlamanın gurur ve sevincini yaşıyoruz. Türk Milletinin destansı şahlanışının semeresi olan Cumhuriyetimizi bize miras bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.

Atatürk’ün işaret ettiği Türkiye Cumhuriyetini ilelebet koruma ve müdafaa etme, birlik ve bütünlüğümüzü her şartta devam ettirme konusundaki azim ve kararlılığımız tamdır.

Hiçbir hain emel ve bölücü güç karşısında eğilmeyeceğimizi, ülkemizi ve milletimizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracağımızın teminatını veriyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyor, sağlık, huzur ve mutlu günler diliyorum.”