Serkan Çıkrıkçı’dan Bayram Mesajı

Çıkrıkçı, Ramazan Bayramı kutlama mesajında şunları belirtti;

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayını geride bıraktık. Rabbim sevdiklerinizle bir dahaki Ramazan ayında bir arada olmayı hepimize nasip etsin inşallah.

Ramazan ayını uğurlarken, dostluğun, kardeşliğin, sevginin hakim olduğu mübarek Ramazan Bayramına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bayramlar; küskünlerin barıştığı, dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendiği, milli ve manevi birliğin yaşandığı özel günlerdir.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutlar, ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, sağlık, mutluluk ve barış getirmesini Cenab-ı Allah' tan niyaz ederim.”