“Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.”

Muhammed (a.s)

“Cihâdın en fazîletlisi, zâlim sultânın karşısında hakkı ve adâleti söylemektir.” (Ebû Dâvûd)

Hakkın sükût ettiği yerde bâtıl hortlar. Hakkı müdâfaa durumunda olup da sessiz kalmak, dilsiz şeytana dönmektir. Zâlime sükût, onu putlaştırmaktır.

Eğer ashabı kehf gençleri hakkı haykırmasaydı,o günkü halk nasıl iman edecekti…

Hakkı söylemek iman işidir….

Hakkı söylerken Allah kalpleri güçlendiriyor,kalplerdeki iman artıyorda o hak söz ifade edilebiliyor…

Recep Tayyip Erdoğan’ı kalplerin sevdiği ve desteklediği bir Lider haline getiren,MGK da söylediği hak söz olan;”Kes lan” cümlesiyle başlayan,mazlumların sesi olan cümlesiydi…

Gönüllere sevgi tahtını kurduran,çocuk katili,insan kasabı İsrail’e;

“One minute” diyerek haykırmasıydı…

Başörtüsüyle yerlerde süründürülen,düşüncelerinden dolayı zindanlara atılan gençlerin,mazlumların sesi oldu O…

Haykırdı tüm zalim dünyaya karşı:

“Kesin sesinizi”…

“One minute”…

Diyerek mazlumun sesi oldu…

Allah’ta Recep Tayyip Erdoğan’ı yükseltti…

Hem makam olarak yükseltti…

Hem milletin gönlünde yükseltti…

Biz millet olarak bu sesin devam etmesini istiyoruz…

Biz millet olarak,mazlumların feryadlarının susmasını istiyoruz…

Biz millet olarak,zulmün karanlığına karşı durabilecek bir lider istiyoruz…

Son günlerde bazı farklı arayışlar olduğuna şahit oluyoruz…

Ama emin olun ki,bu duruşu sağlayacak,mazlumların sesi olabilecek başka bir lider göremiyoruz…

Ak parti bu milletin umudu oldu her zaman…

Milletimizin vicdanı,ilk çıkıştaki sesin susmamasını istiyor…

Milletimiz;Yeniden silkenişimizi ve yeniden dirilişimizi,yeniden asliyetimize dönüşümüzü bekliyor ve gözlüyor…

Lideri lider yapan etrafındaki kişilerdir…

Rahatımızı ve menfaatlarımızı bir kenara bırakarak yeniden ilk günkü sevdamıza ve duruşumuza dönmek zorundayız…

Tüm samimiyetimizle ve tüm gayretimizle milletimizin beklentilerine umut olmak mecburiyetindeyiz…

Bu sesleniş;milletimizin içinde kaynayan ve sessizce ifade ettiği bir feryattır…

Ne mutlu bu sesi duyupta,Allah’a yönelenlere…

Ne mutlu bu sesi duyupta,millete yönelenlere…

Sevdamız ilk günkü gibi deyip,fedakarlık yaparak,gece gündüz yeniden milletin gönlünü kazanmak için çalışanlara selam olsun…

Kısacası;Bizi biz yapan,daima hakkı haykırmaya devam etmektir,asla bu düsturu elimizden bırakmayalım ve yanlışa boyun eğen bir konuma düşmeyelim…

Allah hakkın yanında olanları yükseltir,yanlışa boyun eğenleride alçaltır…

Selam ve dua ile kalın…