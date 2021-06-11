Şeyhadil Mezarlığında Çevre Düzenlemesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Şeyhadil Mezarlığı’nda çevre düzenleme ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında, Büyükşehir ekipleri mezarlık içerisindeki yürüyüş yollarını baştan uca yeniliyor. Deforme olan mezarlık içi yollarda süren sıcak asfalt çalışmalarında sona gelindi. Ayrıca, defin alanları, ortak kullanım alanları ve şehitlik başta olmak üzere tüm mezarlık alanında detaylı bir temizlik çalışması da gerçekleştiriliyor. Özel gün ve bayramlarda sık ziyaret edilen kent mezarlığında çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.