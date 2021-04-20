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Seyir terası’nın standardı yükseliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Seyir Terası olarak bilinen tesislere yürüyüş yolları ve dinlenme alanları kazandırdı. Peyzaj çalışmalarının da gerçekleştirildiği tesisin otopark kapasitesi de artırıldı.

Seyir terası’nın standardı yükseliyor

Seyir terası’nın standardı yükseliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Seyir Terası olarak bilinen tesislere yürüyüş yolları ve dinlenme alanları kazandırdı. Peyzaj çalışmalarının da gerçekleştirildiği tesisin otopark kapasitesi de artırıldı.

20 Nisan 2021 Salı 17:30
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde çevre düzenleme ve peyzaj uygulamalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, otopark kapasitesi artırılan, yeni yürüyüş yolları, oyun grubu montajı, aydınlatma çalışmaları ve kent mobilyalarıile çehresi değiştirilen Seyir Terası’nda çevre düzenleme ve peyzaj uygulamalarında da sona gelindi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Seyir Terası’nda toprak tasfiye uygulamasının ardından bitkilendirme çalışması gerçekleştirdi. Bölgeye uygun ağaçların ve bitkilerin kazandırıldığı Seyir Terası,yeni görünümüyle ziyaretçilerini karşılayacak.

Yürüyüş Yolları ve Peyzaj

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Yeni yürüyüş yolları, aydınlatma çalışmaları, oyun grubu montajı ve kent mobilyaları ile zenginleştirdiğimiz ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz Seyir Terası’nda çalışmalarımızı tamamladık. Alanın doğal yapısına uygun şekilde yaptığımız peyzaj çalışmaları ile bölgeye yeni ağaçlar ve bitkiler kazandırdık. Kuzey Çevre Yolu arteriyle doğrudan ulaşılabilen Seyir Terası, vatandaşlarımız için önemli bir sosyal tesis olacak” ifadeleri kullanıldı.

Son Güncelleme: 20.04.2021 18:49
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