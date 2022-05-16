SGK İl Müdürü Akbalaban, “SGK doğumdan ölüme hizmet sunan bir kurum”

Kahramanmaraş Valiliği ziyareti sonrasında Atatürk Büstüne çelenk bırakan SGK İl Müdürü Harun Akbalaban, burada günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı.

Sosyal Güvenlik Haftasının amacının tanıtımım olduğuna dikkat çeken Akbalaban, “Doğumdan ölüme hatta ölümden sonra bile hizmet sunan bir kurum olan SGK’nın sağlık alanında yapmış olduğu çalışmalarla, Kaliteli, eşit ve erişilebilir sağlık hizmeti sunulması için Resmi ve özel sağlık hizmeti sunucuları ile sözleşme yaparak hiçbir ayrım yapmadan bütün hastane kapılarını vatandaşlarımızın hizmetine açılmasını sağladık. 2021 yılında SGK tarihinin en düşük açığını gerçekleştiren Kurumumuz 2021 yılında yaklaşık 633 milyar gelir elde etmiş ve 654 milyar gider gerçekleştirmiştir. Bu dönemde SGK bütçesi 21 milyar TL ile oransal tarihinin en düşük açığını vermiş, Gelirlerin giderleri karşılama oranı yüzde 96,7 ile kurulduğu günden itibaren en yüksek orana ulaştığı buradan bir kez daha vurgulamak isterim” dedi.

“ALO 170’E 2021 YILINDA ULAŞAN YAKLAŞIK 20 MİLYON ÇAĞRININ YÜZDE 93’Ü İLK KONTAKTA TELEFON İLE ÇÖZÜLDÜ“

Akbalaban, açıklamasının devamında ise, “Pandemi döneminde ülkelerin sağlık sistemlerinin gücü sınanırken ülkemizde hiçbir vatandaşımız sağlıktan faydalanamama, tedavi olamama ya da ilaç alamama gibi bir sorunla karşılaşmadığını, sigortalılarımıza, işverenlerimize ve emeklilerimize yönelik sadece sağlık alanında değil sosyal güvenlikleriyle ilgili her konuda kolaylık sağlamak için Kurumumuzun tüm olanakları seferber edilmiştir. Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile ilgili yapılan düzenleme ile ülke nüfusunun neredeyse tamamına yakınının Genel Sağlık Sigortası şemsiyesi altına alınmış, Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal sigorta ve sağlık sigortası alanlarında yapmış olduğu bütünleştirici ve etkin çalışmalarıyla, ülkemizdeki sosyal güvenlik kapsamını yüzde 70’lerden yüzde 99’a ulaştırmayı başarmıştır. Bu bilinç ile sağlık alanında da pek çok hizmeti yerine getirmeye, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine eşit şartlarda erişimini sağlamaya devam ediyoruz. Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımız aylık sadece 150 lira ödeyerek ailece sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedirler. Ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızın primleri devlet tarafından karşılanmakta iken, 18 yaş altı genç ve çocuklarımızın ilaç ve tedavi masrafları da GSS kapsamında karşılanmaktadır. Kurum olarak ilk önceliğimizin 2 milyon işyerinde faaliyet gösteren 24,6 milyon çalışanın, üretenin, alın teri dökenin her şartta yanında olmak olduğunu ve bu kapsamda da 23 farklı teşvik uygulaması ile işverenlerin ve sigortalılarımızın yanında olarak istihdamı desteklemekteyiz. e-Devlet’te en çok uygulaması olan ve en çok ziyaret edilen Kurum olduğumuzu. Çalışma hayatıyla ilgili sorunlara çözüm amacıyla kurulan iletişim hattı ALO170 ile ise, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışındaki vatandaşlardan gelen soru, görüş, öneri, ihbar ve şikayetlerin tek noktadan değerlendirilerek çözümüne aracılık etmeye devam ediyoruz. ALO 170’e 2021 yılında ulaşan yaklaşık 20 milyon çağrının yüzde 93’ü ilk kontakta telefon ile çözüldü. Kalan yüzde 7 ise şikâyet ve denetim gibi ilgili birimlere iletilerek sorunların çözümü için çalışılmıştır. Hem ülkemizin hem de çalışanlarımızın geleceğini garanti altına almak için kayıt dışı istihdamla mücadelemize durmaksızın devam ediyoruz. Bilgilendirme, bilinçlendirme ve rehberlik faaliyetlerini toplumun tüm kesimlerine ulaşacak şekilde sürdürmekteyiz. Kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu alanlarda hayata geçirdiğimiz projelerle kayıt dışı istihdamın düşürülmesine önemli katkı sunmaktayız. Yaptığımız çalışmalar sonucunda 2002 yılında yüzde 52,1 seviyesinde olan kayıt dışı istihdam oranını 2021 Aralık ayı itibarıyla yüzde 27,8 seviyesine kadar düşürülmüştür” değerlendirmesinde bulundu.