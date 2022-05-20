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SGK Kahramanmaraş Müdürü Akbalaban’dan Sular Sağlık’a Ziyaret

Her yıl 14-20 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Harun Akbalaban, beraberindeki heyetle Sular Sağlık Hizmetleri Yönetim Kurulu başkanı Hasan Sular’ı ziyaret etti.

SGK Kahramanmaraş Müdürü Akbalaban’dan Sular Sağlık’a Ziyaret

SGK Kahramanmaraş Müdürü Akbalaban’dan Sular Sağlık’a Ziyaret

Her yıl 14-20 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Harun Akbalaban, beraberindeki heyetle Sular Sağlık Hizmetleri Yönetim Kurulu başkanı Hasan Sular’ı ziyaret etti.

20 Mayıs 2022 Cuma 09:46
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Sular Sağlık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sular’a teşekkürlerini bildiren Akbalaban ise Sosyal Güvenlik Haftası'nın önemine yönelik bilgi verdi.

Akbalaban, “SGK haftası vatandaşlarımızda sosyal güvenlik bilincinin oluşması adına önemli bir haftadır. Çeşitli ziyaret ve etkinliklerle bizler Kahramanmaraş’taki tüm insanlara ulaşarak sosyal güvenlik konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. İlimizde de iş verenlerin sigortalı çalışmaya destek vermeleri için elimizden gelen tüm gayretleri göstereceğiz. Bunun yanında kayıt dışı istihdamın da ülkemiz ekonomisi açısından büyük sıkıntılara yol açıyor. Bunun en büyük örneği işletmelerimiz arasında haksız rekabete yol açması. İşletmelere ceza vererek fazla yol alamayız ama iş birliği ile, rehberlik ile kayıt dışı istihdamı çözebiliriz. Biz de Kahramanmaraş’ta bu teşvik ve rehberlik yolunu düstur edinerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

“Ülkemizde ve Şehrimizde Sosyal Güvenlik Bilinci Yaygınlaşmalı

SGK İl Müdürü Akbalaban’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Sular Sağlık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sular, SGK kurumunun Türkiye’nin her ilinde bütünleştirici ve etkin çalışmalarının takdire şayan bir iş olduğunu ifade ederek, “Biz Sular Sağlık Hizmetleri bünyesinde yaklaşık 800 kişiyi istihdam ediyoruz. Bütün emekçilerimizin kayıtlı istihdam yapmak için ekiplerimiz ve biz yöneticiler olarak büyük çaba sarf ediyoruz. SGK ekiplerinin titiz çalışması sonucunda 2003 yılında yaklaşık yüzde 52 olan kayıt dışı istihdam günümüzde yaklaşık yüzde 20’lere düştü. Bu ülkemiz için önemli bir gelişme. SGK İl Müdürümüz Harun Akbalaban da ilimizde SGK adında önemli işlere imza attı ve atmaya devam ediyor. Bizleri de SGK Haftası’nda ziyaret etmesi ve ekibimizi bilgilendirmesi için kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda SGK İl Müdürü Harun Akbalaban, Sular Sağlık Hizmetleri Yönetim Kurulu başkanı Hasan Sular’a teşekkür belgesi takdim etti.

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