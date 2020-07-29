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Sıcak havalarda sokak hayvanları unutulmadı

Büyükşehir Belediyesi, yaz sıcaklarının yaşandığı bu günlerde sokak hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için, refüj başlarına suluk yerleştirmeye başladı.

Sıcak havalarda sokak hayvanları unutulmadı

Sıcak havalarda sokak hayvanları unutulmadı

Büyükşehir Belediyesi, yaz sıcaklarının yaşandığı bu günlerde sokak hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için, refüj başlarına suluk yerleştirmeye başladı.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 12:57

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı. KMBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri yaz aylarında görülen sıcak havalardan dolayı suya ulaşmakta zorluk çeken sokak hayvanları için ana caddelerin refüj başlarına suluk yerleştirmeye başladı.

İlk olarak Alparslan Türkeş Bulvarı, Hanifi Mahçiçek Bulvarı, Necmeddin Erbakan Bulvarı, Ahmet Uncu Caddesi ve Serintepe Talebe Yurdu civarında refüj başlarına suluk yerleştirme çalışmalarını tamamlayan ekipler, aynı işlemi diğer ana caddeler üzerinde de yapacak.

Anahtar Kelimeler:
Sıcak Havalarda Sokak Hayvanları Unutulmadı
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