Siemens Omega bayi Kahramanmaraş’ta açıldı!

Beyaz eşya sektörünün öncü markası Siemens, Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü (BAAE) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu’nun iştiraki olduğu Omega Bayi ile Kahramanmaraş’ta donanımlı bir mağazaya kavuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi karşısında dün gerçekleştirilen açılışa; Siemens Türkiye Direktörü Hakan Sultar ve Siemens Bölge Müdürü Gökhan Koç, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Kahramanmaraşspor Kulübü Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan, meslek örgütlerinin temsilcileri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Açılışa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Siemens Omega Bayi İştirakçisi Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, işletmenin kent halkına hayırlı olmasını diledi.

Yardımcıoğlu, “Bugün şehrimize yeni bir ticari işletme kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dayanıklılığı, kalitesi, ulaşılabilirliği yüksek teknik servis hizmeti, müşteri memnuniyeti ve geniş ürün yelpazesiyle Siemens’in doğru bir tercih olduğunu biliyoruz. Ve buna inandığımız için Siemens’in bayisi olduk. Şehrimiz istihdamına ve ekonomisine katkıda bulunması temennisiyle işyerimiz şehrimize hayırlı olsun. Açılışımıza katılan tüm dostlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

SALTAR: KAHRAMANMARAŞ’TA BULUNMAKTAN BÜYÜK BİR MUTLULUK DUYUYORUZ!

Siemens Türkiye Direktörü Hakan Sultar ise Siemens Omega Bayiinin Kahramanmaraş’a hayırlı olması temennisinde bulunarak şu değerlendirmelerde bulundu: “Yurdumuzun güzide kentlerinden biri olan Kahramanmaraş’ta bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Siemens, bir dünya markası. Avrupa pazarındaki payı ile gurubunun lideri, en değerli Premium markası. Şimdi Kahramanmaraş’taki Omega Bayii ile teşhir yelpazesini biraz daha genişletiyor. Simenes Omega bayimiz aracılığıyla Kahramanmaraş’taki müşterilerimiz ürünlerimizi daha yakından inceleyecek ve daha kolay ulaşabilecek. Kahramanmaraş ekonomisine de önemli katkı sunacağına inandığımız Omega bayimizin hayırlı olmasını diliyorum. Allah hayırlı bol kazançlar nasip etsin, inşallah.”

BAŞKAN OKUMUŞ: KAHRAMANMARAŞ’IMIZA HAYIRLI OLSUN

Açılışa katılan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş da Siemens’in bir büyük bir marka olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: “Türkoğlu’nda işyeri açılışları benim çok heyecanlandığım açılışlardır. Memleketimize katma değer sağladığı için özellikle işsizliği azaltıp ve ekonomiye katkı sağladığı için bu açılışları çok önemsiyorum. Bugün Kahramanmaraş’ta kendisini tanımaktan onur duyduğum değerli Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu’nun ortağı olduğu Siemens Omega’nın açılışı için buradayız. Burasının çalışacağını ümit ediyorum. Çünkü Mahmut Hocamın hem siyaset yönü hem esnaf yönü var. Siyasetçiyle esnaflık hemen hemen aynı ortak paydada. Burada Mahmut Hocamın, güzel ürünlerin satışını yapacağından ve kazanç sağlayacağına inanıyorum. Siemens gerçekten büyük bir firma! Kahramanmaraş’ta bu şubeyi açtığından dolayı da teşekkürlerimi sunuyorum. Kahramanmaraş’ımıza özellikle bu beyaz eşyaları kullanacak Hanımefendilere hayırlı uğurlu olsun.”

Yapılan konuşmaların ardından dualarla kurdele kesimi yapıldı ve sonrasında mağaza gezildi.