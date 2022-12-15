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Âşık Mahzuni Şerif Ses Yarışması’nın Finali Gerçekleştirilecek
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Âşık Mahzuni Şerif Ses Yarışması’nın Finali Gerçekleştirilecek

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Âşık Mahzuni Şerif Türküleri Ses Yarışması’nın finali, 17 Aralık Cumartesi günü NFK Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Saat 19.00’da başlayacak programa tüm müzikseverler davet edildi.

Âşık Mahzuni Şerif Ses Yarışması’nın Finali Gerçekleştirilecek

Âşık Mahzuni Şerif Ses Yarışması’nın Finali Gerçekleştirilecek

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Âşık Mahzuni Şerif Türküleri Ses Yarışması’nın finali, 17 Aralık Cumartesi günü NFK Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Saat 19.00’da başlayacak programa tüm müzikseverler davet edildi.

15 Aralık 2022 Perşembe 16:14

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Âşık Mahzuni Şerif Türküleri Ses Yarışması’nda final heyecanı yaşanıyor. Yoğun katılımın olduğu ses yarışmasında tamamlanan ön elemelerin ardından finale kalmayı başaran 10 yarışmacı, 17 Aralık Cumartesi günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde saat 19.00’da gerçekleştirilecek programda dereceye girebilmek için performanslarını sergileyecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Âşık Mahzuni Şerif Türküleri Ses Yarışması finaline tüm müzikseverlerin davetli olduğu belirtildi.

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Âşık Mahzuni Şerif Ses Yarışması’nın Finali Gerçekleştirilecek
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