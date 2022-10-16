Âşık mahzuni şerif türküleri ses yarışması’nda başvurular başladı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanatın nabzını tutacak önemli bir organizasyonu daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri’nde düzenlenecek ödüllü yarışmada başvurular başladı. Âşık Mahzuni Şerif Türküleri Ses Yarışması adı taşıyan organizasyonda dereceye giren yarışmacılardan birinciye 7 bin 500 TL, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye 2 bin 500 TL ve mansiyon almaya hak kazananlara ise bin TL ve plaket ödülü takdim edilecek. Çevrimiçi ortamda www.kmedebiyatgunleri.com internet adresinden yapılabilen başvuruların, 11 Kasım Cuma gününe kadar devam edeceği bildirildi.