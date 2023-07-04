Âşık Veysel, Vefatının 50’nci Yılında türküleriyle anıldı

Bir yandan şehrin imar ve inşası noktasında yoğun gayret gösterirken bir yandan da sosyal belediyecilik çerçevesinde çeşitli kültür sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturmayı sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, âşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden Âşık Veysel’in vefatının 50’nci yılı dolayısıyla Türk Halk Müziği Sanatçısı Yavuz Bingöl’ün katılımıyla anma konseri düzenledi. Kahramanmaraş Valiliği koordinesinde ve Halkbank sponsorluğunda Necip Fazıl Konteyner Kent’tegerçekleştirilen konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Usta sanatçı Yavuz Bingöl, yoğun katılımla gerçekleştirilen konserde Âşık Veysel’in; Dost Dost Diye, Uzun İnce Bir Yoldayım, Beni Hor Görme Kardeşim ve Çiğdem Der Ki eserlerinin yanı sıra Saçlarını Taramışsın, Turnalara Tutun da Gel, Beyaz Giyme Toz Olur, Sarı Gelin ve Mihriban gibi pek çok parçayı Kahramanmaraşlılar için seslendirdi. Duygu dolu anlara sahne olan etkinlikte vatandaşlar da telefonlarının ışıklarıyla Yavuz Bingöl’e eşlik etti. Katılımcılar, Âşık Veysel’i anmak için düzenlenen etkinliğin çok anlamlı olduğunu belirterek programda emeği geçen herkese teşekkür etti.