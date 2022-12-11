Silindir operasyonunda Kahramanmaraş’ta 19 kişi tutuklandı

Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize Suçlar Büro Amirliği görevlilerince yapılan operasyon neticesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüt faaliyetleri çerçevesinde kasten adam öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, tefecilik, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, tehdit. hakaret, kasten yaralama, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti kullanmak için uyarıcı veya uyuşturucu bulundurma suçlarını işleyen suç örgütüne yönelik Kahramanmaraş merkezli 4 ilde operasyon düzenlemiş 77 kişiyi gözaltına almıştı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19’u tutuklanarak cezaevine konulurken, 33’ü adli kontrol olmak üzere 58 kişi serbest bırakıldı.