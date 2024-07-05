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Sineklere uçuş yasağı! Eşref Şekerli tarım’ın icadı hayvanlara rahat bir nefes aldırdı!

Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren Eşref Şekerli Tarım ve Hayvancılık, sineklere karşı geliştirdiği yenilikçi tuzaklarıyla hayvanlara rahat bir nefes aldırıyor.

Sineklere uçuş yasağı! Eşref Şekerli tarım’ın icadı hayvanlara rahat bir nefes aldırdı!

Sineklere uçuş yasağı! Eşref Şekerli tarım’ın icadı hayvanlara rahat bir nefes aldırdı!

Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren Eşref Şekerli Tarım ve Hayvancılık, sineklere karşı geliştirdiği yenilikçi tuzaklarıyla hayvanlara rahat bir nefes aldırıyor.

05 Temmuz 2024 Cuma 14:13

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Şekerli, sineklerin hayvanlar ve insanlar arasında hastalık taşıyan canlılar olduğunu belirterek, bu soruna doğal ve çevreci çözümler sunduklarını açıkladı.

Eşref Şekerli, sineklerin doğada önemli görevleri olduğunu vurguladı ancak insanların doğal dengeyi bozması sonucu sinek sayısının kontrolden çıktığını ifade etti.

Bu durumun hayvan sağlığını olumsuz etkilediğini söyleyen Şekerli, sineklerin büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda canlı ağırlık kazanımını ve süt verimliliğini düşürdüğünü, aynı zamanda bulaşıcı hastalıkların yayılmasına neden olduğunu belirtti.

DOĞAL VE ÇEVRECİ ÇÖZÜM

Eşref Şekerli Tarım tarafından geliştirilen sinek tuzakları, tamamen doğal ve çevreci yöntemler içeriyor. Eşref Şekerli, “Ürünlerimiz insana ve hayvana zarar vermeyen, çevre dostu çözümler sunuyor. Sinek nüfusunu kontrol altına alarak bulaşıcı hastalıklardan korunmamızı sağlıyor,” dedi.

FİRMANIN SATIŞA SUNDUĞU ÜÇ ÇEŞİT SİNEK TUZAĞI BULUNUYOR:

Sarı Sinek Bandı: Ahırlarda kullanılan bu bantlar sinekleri çekerek yapışmalarını sağlıyor ve sinekler banttan kurtulamıyor.

Sinek Tuzağı: Ahırlarda, bağ ve bahçelerde, mesire alanlarında kullanılabilen bu tuzak, çekici sinek yemi sayesinde sinekleri kendine çekiyor. Biraz kötü kokusu olan tuzak, oturduğumuz yerlerden birkaç metre uzağa asıldığında etkili sonuçlar veriyor.

Sinek İlacı: Her yerde kullanılabilen bu ilaç, insan ve hayvan sağlığına zarar vermiyor. Duvar, beton ve demir yüzeylere sıkıldığında sinekler kısa sürede ölüyor.

Şekerli Tarım’ın ürünlerine ilgi duyan müşteriler, www.eşrefseker.com adresinden veya 0 552 390 46 20 numaralı hattan sipariş verebilirler.

Son Güncelleme: 05.07.2024 14:21
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Sineklere Uçuş Yasağı! Eşref Şekerli Tarım’ın Icadı Hayvanlara Rahat Bir Nefes Aldırdı!
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