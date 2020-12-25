Bu gün Maraşımızın sır barajı ile ilgili, kendi işimlede ilgili olduğu için biraz bilgi vermek istiyorum...

HES santralleri bir ülkenin enerjisi için lazımdır, alternatif akım kaynaklarını çeşitlendirmek lazımdır.( herhangi bir doğal afette diğer güçleri devreye almak için) Yalnız yapılacak santrallerin etüt ve fizibilite çalışmalarını iyi yapılıp, doğaya ve verimli topraklara, insanların yaşamlarına, diğer canlıları vs. düşünerek yapmak lazım, ekolojiye zarar vermemek lazım...

Sır barajı bence bu kotta olmaması lazım..

1. Maraşımızın en verimli toprakları su altında kaldı, buradan alınan ürünler, pamuk olsun, buğday vs. maraş ekonomisine giriyor, fabrikalarda işleniyor, büyük bir katma değer oluşturuyor, istihkam sağlıyordu, Maraşımız bundan ekonomisini besliyordu, hepsinden zararı oldu.

2.Maraşımızın güney batısında yaşayan insanların daha önce kullandıkları köprü su altında kaldı, 10 km. Lik mesafe 40 km.ye çıktı, bu bölgenin şehirle ulaşım mesafesi uzadı, iş kaybı, araçların yaktığı fazla yakıtla şimdiye kadar buraya 5 tane köprü yapılırdı, yetkililerden ve siyasilerden buraya yapılacak 2 tane köprünün bir an evvel yapılmasını istiyoruz.

3. Bu barajın kotunun düşürülmesi için çalıştay yapıldı, alınan karar 20 milyon tl ürün elde ediliyor, 50 milyon tl elektrik elde ediliyor, elektrik parası çok olduğu için, kotun düşürülmemesi yönünde.

Yalnız elektrik parası maraş ekonomisine girmiyor, Ankara bankalarına para yatıyor, külfeti maraşa kalıyor. Eğer bu topraklardan alınan 20 milyon tl. ürün, buralardaki fabrikalarda işlenir, un olur, irmik olur. Pamuk işlenir, ip olur, kumaş olur, konfeksiyon olur, katma değer olur, istihkam olur, 100 milyonluk pazar olur, Maraşımıza bu paralar zenginlik olur. Memleket böyle büyür.

4. Kısaca sır barajı Maraşımıza zarar veriyor, bu zararların kapatılmasını istiyoruz. Mesela 2. Üniversitenin bir an yapılarak hayata geçmesini, istihkam sağlayıp hem eğitim, hemde ekonomiye katkı yapmasını istiyoruz. Bu bölgede yaşayan 60.ooo insanın 2 tane köprünün bir an evvel yapılarak, hayat standartlarının yükseltilmesini istiyoruz.

5. Devletimiz ve hükümetimiz bu çağrımıza kulak versin.saygılarımla.