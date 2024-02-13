Siyasetin Uğrakyeri Kapalı Çarşı’da Yeniden Refah Partisi Coşkusu

31 Mart yerel seçimleri kapsamında Ankara’daki Aday Tanıtım Toplantısı’nın ardından düzenlediği binlerce kişilik konvoyla adından söz ettiren Yeniden Refah Partisi, belediye başkan adaylarıyla birlikte seçim çalışmalarına Kapalıçarşı ve Uzunoluk Caddesi’ndeki esnaf ziyaretleri ile başladı. Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. Yıl dönümündeBektutiye Camii düşmana ilk kurşunu atan milli mücadele kahramanı Sütçü İmam’ın kabir ziyaretiyle başlayan program esnaflar ziyaret edilerek devam etti. Esnaflar ve halk Yeniden Refah Partisi’nin adaylarına büyük ilgi gösterirken, ‘Artık değişim’ diyerek desteklerini iletti. Esnaf ziyaretlerinde açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar, kendilerinin kazanması durumunda kaybedenin olmayacağını ve kazananın Kahramanmaraş olacağını söyledi.

“KAHRAMANMARAŞ’A YENİDEN REFAHLI GÜNLER GELECEKTİR”

Kahramanmaraş’a Yeniden Refahlı günlerin geleceğini kaydeden Aydoğar, “31 Mart yerel seçimleri için Kahramanmaraş’ta ilk seçim startını tarihi Kapalıçarşı’mızda verdik. Sizlerin de malumudur ki depremde yerle bir olan şehrimizde esnaflarımızın yoğun olduğu sadece elimizde Kapalıçarşı’mız kaldı. Biz de hem Kahramanmaraş’ın ekonomisini yerinde analiz edebilmek hem de hemşerilerimizle bir arada olabilmek için Kapalıçarşı’mızda seçim startını verdik. Her zaman söylediğimiz gibi Yeniden Refah Partisi olarak, biz siyasete nezaket getireceğiz ve zarafet getireceğiz. Aynı zamanda bizim kazandığımız hiçbir seçimde kaybeden kimse olmaz. Kazanan Kahramanmaraş olur. Bu vesileyle bizlere eşlik eden ve bizleri ağırlayan Kahramanmaraşlı hemşerilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah Kahramanmaraş’ımızda ‘Yeniden Refahlı’ günler gelecektir” dedi.

“TÜM BELEDİYELERE YENİDEN REFAH BAYRAĞINI ASACAĞIZ”

Yeniden Refah Partisi Onikişubat Belediye Başkan Adayı Dr. Fatih Mehmet Ceyhan ise Kahramanmaraş’taki tüm belediyelere Yeniden Refah bayrağını asacaklarını belirtti. Ceyhan; “Bir deprem yaşadık ve bu depremde esnaflarımızın işyeri yıkıldı ama hayat devam ediyor. Bu nedenle Genel Başkanımızın da selamlarını ileterek seçim startını Kapalıçarşı’mızdan verdik. Vatandaşlarımızdan güzel tepkiler alıyoruz. Bize canı gönülden inanıyorlar. Kahramanmaraş’a Yeniden Refah günleri gelecek. Bu nokta da tüm ekibimizle birlikte tüm ilçelerimize ve büyükşehir belediyemize Yeniden Refah bayrağını asacağız” diye konuştu.

“BİZ BELEDİYECİLİĞİ İBADET OLARAK GÖRÜYORUZ”

Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Akpınar ise, belediyeciliği rakam ve makam olarak değil ibadet olarak gördüklerini ifade etti. Akpınar, şunları kaydetti: “Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhammed Aydoğar’ı çarşımız bekliyordu. Hep birlikte çarşımızı ziyarete geldik. Biz siyaseti ve belediyeciliği rakam ve makam olarak görmüyoruz. İbadet olarak görüyoruz. Bu nedenle esnafımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, bütün hemşerilerimize sahip çıkacağız. Hep birlikte Dulkadiroğlu’nu ayağa kaldıracağız. Ben mali müşavirim ve esnafım. Esnaf belediyeciliğini Kahramanmaraş’a getireceğiz. Bizim belediyeciliğimizde kapımız her zaman halkımıza açık olacaktır. Çünkü belediyeler milletimizindir. Biz belediyeleri milletimize teslim edeceğiz.”

Konuşmaların ardından Kahramanmaraş’ın yüzyıllardır ticaret merkezi konumunda bulunan Kapalı çarşı esnafını ziyaret eden Refahlı adaylar, esnaftan yoğun ilgi gördü.