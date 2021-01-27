Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sokaktaki CanlaraYönelik Örnek Hizmetler
Sokaktaki Canlara Yönelik Örnek Hizmetler
Onikişubat Belediyesi’nden Soğuk Günde Pazar Esnafına Sıcak Karşılama
Onikişubat Belediyesi’nden Soğuk Günde Pazar...
4 Bin Kilo Atık Pil Bertaraf Edildi
4 Bin Kilo Atık Pil...
KMTSO yılın ilk toplantısını yaptı
KMTSO yılın ilk toplantısını yaptı
Tatil Dönemi Kitapla Geçsin
Tatil Dönemi Kitapla Geçsin

Sokaktaki CanlaraYönelik Örnek Hizmetler

Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı içerisinde 6 bin 82 sokak hayvanının bakımını yaparken, besleme ünitelerine de 37 ton mama bıraktı.

Sokaktaki CanlaraYönelik Örnek Hizmetler

Sokaktaki CanlaraYönelik Örnek Hizmetler

Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı içerisinde 6 bin 82 sokak hayvanının bakımını yaparken, besleme ünitelerine de 37 ton mama bıraktı.

27 Ocak 2021 Çarşamba 16:21
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tarımsal ve Muhtarlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ekipler ALO 153 Çözüm Masası’na gelen ihbarları titizlikle değerlendiriyor. Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde aşılama, sağlık kontrolü, acil müdahale ve bakım işleminin gerçekleştirildiği sokak hayvanı sayısı 6 bin 82 oldu. Pandemi kısıtlamalarının getirdiği sokağa çıkma yasaklarında da sokak hayvanları unutulmadı. Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 yılı içerisinde besleme ünitelerine toplamda 37 ton mama bırakıldı.

Çalışmalar Artarak Sürecek

Konuyla ilgili olarak Tarımsal ve Muhtarlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımız aralıksız sürüyor. ALO 153 Çözüm Masamıza vatandaşlarımızdan gelen ihbarları büyük bir titizlikle değerlendiriyoruz. Bu kapsamda, 2020 yılı içerisinde acil müdahale, aşılama ve sağlık kontrollerini yaptığımız sokak hayvanlarının sayısı 6 bin 82 oldu. Bu yıl içerisinde şehir genelinde de 100’e yakın noktada kedi evi ve besleme ünitesi konumlandırdık. Sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik de pandemi kısıtlamaları da dâhil olmak üzere toplam 37 ton mama bıraktık. Bu kapsamda hassasiyet gösteren tüm hemşehrilerimize, STK’larımıza teşekkür ediyoruz. Sokak hayvanlarımıza yönelik çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
Sokaktaki CanlaraYönelik Örnek Hizmetler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta vatandaşa reklam işkencesi
Kahramanmaraş'ta vatandaşa reklam işkencesi
Onikişubat Belediyesi’nden Soğuk Günde Pazar Esnafına Sıcak Karşılama
Onikişubat Belediyesi’nden Soğuk Günde Pazar Esnafına Sıcak Karşılama
4 Bin Kilo Atık Pil Bertaraf Edildi
4 Bin Kilo Atık Pil Bertaraf Edildi
KMTSO yılın ilk toplantısını yaptı
KMTSO yılın ilk toplantısını yaptı
Tatil Dönemi Kitapla Geçsin
Tatil Dönemi Kitapla Geçsin

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber