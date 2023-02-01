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Sosyal Girişimcilik Merkezi için imzalar atıldı!

Büyükşehir Belediyesi tarafından Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi kapsamında şehre kazandırılacak olan Sosyal Girişimcilik Merkezi’nde alt hibe anlaşması imzalandı.

Sosyal Girişimcilik Merkezi için imzalar atıldı!

Sosyal Girişimcilik Merkezi için imzalar atıldı!

Büyükşehir Belediyesi tarafından Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi kapsamında şehre kazandırılacak olan Sosyal Girişimcilik Merkezi’nde alt hibe anlaşması imzalandı.

01 Şubat 2023 Çarşamba 15:18

Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yaptığı iş birliği neticesinde şehre yeni projeler kazandırmaya sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yeni bir projeyi daha şehre kazandırıyor. AB tarafından finanse edilen, Dünya Bankası ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde yürütülen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) kapsamında hayata geçirilen Sosyal Girişimcilik Merkezi projesinin alt hibe anlaşması imzalandı. Hatay Valiliği Meclis Kültür ve Sanat Merkezi’ndeSosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi kapsamında düzenlenen toplantıda Sosyal Girişimcilik Merkezi projesinin alt hibe anlaşması Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu’nun imzasıyla gerçekleştirildi.

Sosyal Girişimcilik Eğitimleri Verilecek

Proje kapsamında hayata geçirilecek Sosyal Girişimcilik Merkezi’nde; 18-50 yaş arası Kahramanmaraşlı vatandaşlar ve mülteci bireylere, şehrin sosyal sorunlarına çözüm bulma noktasında çalışma alanları hazırlanarak sosyal girişimcilere yönelik eğitimler verilecek. Ayrıca katılımcılara iş fikirlerini geliştirmeleri noktasında kariyer danışmanlığı hizmeti de sunulacak. Sosyal Girişimcilik Merkezi; paylaşımlı ofisler, etkinlik, eğitim, dinlenme ve yönetim alanları, kütüphane, ortak çalışma ve modelleme alanları gibi bölümlerden oluşacak.

Şehrimiz İçin Son Derece Önemli Proje

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan Sosyal Uyum Merkezi projesine ilişkin yapılan açıklamada, “Sosyal girişimcilerin yetiştirilebilmesi, sosyal uyum noktasında projelerin hayata geçirilmesi ve bu projelerin ticari boyuta taşınabilmesi adına Sosyal Girişimcilik Merkezi, şehrimiz açısından son derece önem arz etmektedir. Bu anlamlı ve önemli projeyi şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun. Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği ve ortak çalışmalar neticesinde şehrimize yeni projeler kazandırmayı sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.

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Sosyal Girişimcilik Merkezi Için Imzalar Atıldı!
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