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Sosyete Pazarı Doğukent’te

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Doğukent sabit pazar yerinde faaliyete başlayan Sosyete Pazarı’nın açılışını yaptı.

Sosyete Pazarı Doğukent’te

Sosyete Pazarı Doğukent’te

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Doğukent sabit pazar yerinde faaliyete başlayan Sosyete Pazarı’nın açılışını yaptı.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 11:43
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Başkan Okay, vatandaşların her türlü imkandan faydalanabilmeleri adına gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ile birlikte Doğukent Pazar yerinde faaliyete başlayan Sosyete Pazarı’nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Başkan Okay, bölgesinin her türlü hizmetten faydalanabilmesi adına yoğun bir çalışma yaptıklarını söyledi.
Ekonomik olmasıyla bilinen Sosyete Pazarının Doğukent ve çevresine hizmet vereceğini ifade eden Başkan Okay, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Açılışını gerçekleştirdiğimiz Sosyete Pazarı her hafta Salı günü vatandaşlarımıza hizmet verecek. Ekonomik olması ve her türlü ihtiyaca hitap etmesiyle bu pazar yerleri çok büyük ilgi görüyor. İnşallah Doğukent’te de aynı ilgiyi görür. Vatandaşlarımız ihtiyaçlarını buradan karşılarlar. Bölgemizin her anlamda kalkınması, zenginleşmesi ve gelişmesi adına gereken tüm çalışmaları yapıyoruz. Bu bölgemizde böyle bir talep vardı. İnşallah hayırlara vesile olur. Her zaman söylediğimiz gibi, vatandaşlarımız herşeyin en iyisine layıktır.”

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Sosyete Pazarı Doğukent’te
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