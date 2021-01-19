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Su Boruları ve Sayaçlar için uyarı

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi KASKİ Genel Müdürlüğü, Kış aylarının gelmesiyle açıkta bulunan su boruları ve sayaçlarını donmaya karşı koruma altına almaları gerektiği hususunda vatandaşları uyardı.

Su Boruları ve Sayaçlar için uyarı

Su Boruları ve Sayaçlar için uyarı

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi KASKİ Genel Müdürlüğü, Kış aylarının gelmesiyle açıkta bulunan su boruları ve sayaçlarını donmaya karşı koruma altına almaları gerektiği hususunda vatandaşları uyardı.

19 Ocak 2021 Salı 15:13
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Açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı, yalıtım malzemeleriyle izole edilmelidir.

Özellikle müstakil evlerde ve kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlarımız bu konuda hassas davranmalı, açıkta olan su borularını ve sayaçlarını önerilen şekilde muhafaza altına almalılar. Bu noktada sayaç okuma görevlilerinin sayacı okuyabilmeleri için vatandaşlarımızın su sayaçlarını koruma altına alırken tamamen kapatmamaları gerekmektedir."

Soğuk havaların etkisiyle donan sayaç veya borulara sıcak su dökmemeli veya ateş tutulmamalıdır. Aksi halde bu durum musluk ve su borularının patlamasına ve hasarın artmasına sebep olur. Gövdesi patlayan su sayaçlarının tamir imkânı olmayıp yenisinin alınması gerekir. Ayrıca bu durumlar su kaybına sebep olur. Bu sıkıntıların yaşanmaması için donan sayaçlara sıcak su dökülmemeli ve ateş tutulmamalıdır. Sayacın donması veya patlaması durumunda abonelerin su vanalarını kapatarak Alo 185 Çağrı Merkezi'ni aramaları gerekmektedir.​

Anahtar Kelimeler:
Su Boruları Ve Sayaçlar Için Uyarı
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