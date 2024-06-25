Su kaynaklarının korunması ve tasarrufu için çağrı!

DSİ'nin başlattığı kampanya kapsamında suyun sadece %10'unun elektrik üretiminde kullanıldığını ifade eden Balta, evler kullanılan elektrikli cihazlar ve ışıkların kapatılmasının hem elektrik tasarrufu sağlayacağını hem de su israfının önüne geçeceğini vurguladı.

Su kaynaklarını kirletmemek için evsel atık yağları, son tüketim tarihi geçmiş ilaçlar ve kimyasal maddelerin lavabo veya tuvaletlere dökülmemesi gerektiğini belirten Balta, her bireyin su kullanımında ölçülü davranarak su kaynaklarını koruyabileceğine dikkat çekti.

Balta, suyun sanal bir kaynak olduğunu da hatırlatarak, pek çok ürünün üretim sürecinde harcanan su miktarına dikkat çekti. Örneğin, bir kot pantolon üretmek için 10 bin litre suyun harcandığını belirten Balta, hayatın her alanında yapılacak tasarruflarla su kaynaklarının korunabileceğini dile getirdi.

Ayrıca, ağaç dikmenin su kaynaklarını korumanın etkili yollarından biri olduğunu söyleyen Balta, ağaç dikiminin küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı önemli bir adım olduğunu vurguladı. Ağaç dikilmesinin sel felaketleri riskini azaltacağını ve daha temiz su kaynaklarına sahip olunmasını destekleyeceğini belirtti.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, su kaynaklarının korunması ve tasarrufu konusunda her bireye büyük sorumluluklar düştüğünü ifade ederek, toplumun bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı.