Sular Sağlık’tan Hemşireler Günü Kutlaması

Programda konuşan Özel Sular Vatan Hastanesi başhekimi Dr. İsmail Durna,12 Mayıs hemşireler gününü kutlamak üzere Sular Sağlık Grubu olarak bu güzel akşamda bir araya geldik. Bilindiği gibi 2 yıldır pandemiden dolayı kapsamlı bir kutlama yapılamıyordu gece gündüz yoğun bir şekilde çalışan hemşirelerimiz için bu gün böyle bir eğlence tertipledik bu anlamda yönetimimize çok teşekkür ediyoruz.Sağlık çalışanlarının tamamında olduğu gibi hemşirelerimiz de çok özverili çalışmaktadırlar ve bu anlamda sağlık neferlerinin en önde gidenleridir. Ben bir kez daha tüm hemşirelerimizin gününü kutluyorum hepsine hayatlarında sağlık dolu mutluluk ve başarılar diliyorum.

Sular Akademi Hastanesi başhemşiresi Ülkü Günay Yanar ve Özel Sular Vatan Hastanesi başhemşiresi Emine Çokaklı ise tüm hemşirelerin gününü kutlayarak bu organizasyon için yönetime teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

HEMŞİRELER BİZİM KOLLARIMIZ, GÖZLERİMİZ

Programa katılanSular Akademi Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıUzm. Dr. Zekeriya Büyükdereli, sağlık işi tek bir insan ile yürümüyor hekimler ve yardımcı sağlık kolları özellikle hemşireler bizim kollarımız, gözlerimiz yetişemediğimiz yerde hastalarımızı görüp bize ileten insanlar onlar bizim ekibimizin en can alıcı parçası onlar ile beraber olmaktan onlar ile çalışmaktan keyif alıyoruz ve kurumumuz adına tüm hemşirelerimizin gününü canı gönülden kutluyoruz. Dedi.