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Sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirildi!

Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Şehit Evliya Mahallesi’nde gerçekleştirilecek çalışmalar dolayısıyla Şehit Abdullah Caddesi ve 65007. Sokak’ın 28 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında trafiğe kapalı olacağını ve ulaşımın alternatif güzergâhlardan sağlanacağını duyurdu.

Sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirildi!

Sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirildi!

Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Şehit Evliya Mahallesi’nde gerçekleştirilecek çalışmalar dolayısıyla Şehit Abdullah Caddesi ve 65007. Sokak’ın 28 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında trafiğe kapalı olacağını ve ulaşımın alternatif güzergâhlardan sağlanacağını duyurdu.

28 Haziran 2022 Salı 13:02
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Onikişubat Şehit Evliya Mahallesi’nde bir dizi çalışma gerçekleştirecek. Alınan UKOME kararı doğrultusunda Şehit Abdullah Caddesi ve 65007. Sokak’ın 28 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında trafiğe kapalı olacağı belirtildi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan karara ilişkin yapılan açıklamada, “Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Onikişubat Şehit Evliya Mahallesi’nde gerçekleştirilecek çalışmalar dolayısıyla Şehit Abdullah Caddesi ve 65007. Sokak 28 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında trafiğe kapalı olacaktır. Trafikte oluşabilecek aksamalara mahal vermemek adına sürücülerin alternatif güzergâhları tercih etmeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 28.06.2022 19:00
Anahtar Kelimeler:
Sürücüler Alternatif Güzergâhlara Yönlendirildi!
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