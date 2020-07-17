Sürücüler dikkat! Yedikuyular yoluna akıllı sistem kuruldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi akıllı belediyecilik hizmetleri kapsamında şehir merkezinde oluşturduğu kontrollü yol ağına Yedikuyular Yolu’nu da ekledi.

Konu ile ilgili olarak KMBB Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Trafik Yönetim Merkezi’nden yapılan açıklamada: “ Yedikuyular Kayak Merkezi’nin hizmete açılmasından itibaren güzergah üzerinde, özellikle Dereli ve Sakarya Kavşaklarında yüksek trafik yükü meydana gelmiştir. Trafik Yönetim Merkezimiz bu yükü tam olarak ölçebilmek ve yönetebilmek için Doğal Yaşam Parkı yakınında gerekli ölçüm teçhizatlarını devreye almıştır.

Kritik kavşaklarımızda oluşan trafik yükü sistem sayesinde anlık olarak görülebilmekte ve sorun oluşmandan önlem alınabilmektedir.

Ayrıca yüksek doğruluk oranına sahip ölçüm bilgileri sayesinde kavşaklarımızın çalışma sistemleri günün çeşitli saatlerine göre yüksek doğruluk oranlarıyla uygulanabilme imkanını sağlamaktadır.

Sistem yüzde 100 oranında bölgeye seyahat eden araçların sayısını, gidiş-geliş olmak üzere verebilmektedir.

Güzergahın yoğunluk durumu yüzde 100 ölçülebileceği için kurtarma ekiplerimiz yoğunluk durumuna göre önlem alabilir” denilerek bilgi verildi.