Sütçü İmam, Vefatının Yıl Dönümünde Kabri Başında Dualarla Anıldı

Maraş’ta başlayan ve tüm Anadolu’ya sirayet eden Milli Mücadele’nin fitilini ateşleyen Sütçü İmam, vefatının 101. yıl dönümündekabri başında dualarla yâd edildi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından organize edilen anma programında Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra; Vali MükerremÜnlüer, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, kurum müdürleri ve vatandaşlar da yer aldı. Programda; Milli Mücadele kahramanları, şehitler, ahirete irtihal eden gaziler ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlar Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve dualarla anıldı.

Tüm Kahramanlarımızı Rahmetle Yâd Ediyoruz

Anma programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bu kadim topraklar için ecdadımız çok büyük bedeller ödedi. Tarihin kırılma noktalarında kim var denildiğinde; Ulubatlı Hasan, Seyit Çavuş, Sütçü İmam, Abdulkadir Kurt ve Ömer Halisdemir gibi binlerce kahramanımız ben varım diyordu. İşte bu ruh, azim ve gayret bizim bugünlere gelmemize vesile oldu. Bu ruh; Azerbaycan’da, Balkanlar’da, bugün dünyanın gördüğü en büyük zulüm olan Filistin’de kendisini gösteriyor. Bu vesileyle, Milli Mücadele kahramanımız Sütçü İmam’ı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.