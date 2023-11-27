Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Spinal Günleri’
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Spinal Günleri’
SANKO’lu öğrencilerden eskrim başarısı!
SANKO’lu öğrencilerden eskrim başarısı!
SANKO Dış Ticaret Aş ve SANKO Tekstil’e İhracatın Yıldızı Ödülü
SANKO Dış Ticaret Aş ve...
Dedeoğlu’ndan 100. Yıl mesajı
Dedeoğlu’ndan 100. Yıl mesajı
‘Çözüm Bakanlığı’ Afşin ve Göksun’da Sahne Alacak!
‘Çözüm Bakanlığı’ Afşin ve Göksun’da...

Sütçü İmam, Vefatının Yıl Dönümünde Kabri Başında Dualarla Anıldı

Sütçü İmam’ın vefatının 101. yıl dönümü münasebetiyle kabri başında düzenlenen anma törenine katılan Başkan Güngör, “Milli Mücadele kahramanımız Sütçü İmam’ı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.

Sütçü İmam, Vefatının Yıl Dönümünde Kabri Başında Dualarla Anıldı

Sütçü İmam, Vefatının Yıl Dönümünde Kabri Başında Dualarla Anıldı

Sütçü İmam’ın vefatının 101. yıl dönümü münasebetiyle kabri başında düzenlenen anma törenine katılan Başkan Güngör, “Milli Mücadele kahramanımız Sütçü İmam’ı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.

27 Kasım 2023 Pazartesi 15:42

Maraş’ta başlayan ve tüm Anadolu’ya sirayet eden Milli Mücadele’nin fitilini ateşleyen Sütçü İmam, vefatının 101. yıl dönümündekabri başında dualarla yâd edildi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından organize edilen anma programında Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra; Vali MükerremÜnlüer, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, kurum müdürleri ve vatandaşlar da yer aldı. Programda; Milli Mücadele kahramanları, şehitler, ahirete irtihal eden gaziler ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlar Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve dualarla anıldı.

Tüm Kahramanlarımızı Rahmetle Yâd Ediyoruz

Anma programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bu kadim topraklar için ecdadımız çok büyük bedeller ödedi. Tarihin kırılma noktalarında kim var denildiğinde; Ulubatlı Hasan, Seyit Çavuş, Sütçü İmam, Abdulkadir Kurt ve Ömer Halisdemir gibi binlerce kahramanımız ben varım diyordu. İşte bu ruh, azim ve gayret bizim bugünlere gelmemize vesile oldu. Bu ruh; Azerbaycan’da, Balkanlar’da, bugün dünyanın gördüğü en büyük zulüm olan Filistin’de kendisini gösteriyor. Bu vesileyle, Milli Mücadele kahramanımız Sütçü İmam’ı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Sütçü ImamVefatının Yıl Dönümünde Kabri Başında Dualarla Anıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deprem şehitleri adına kütüphane kuruldu!
Deprem şehitleri adına kütüphane kuruldu!
Yeniden Refah Kahramanmaraş’ta Gövde Gösterisi Yaptı
Yeniden Refah Kahramanmaraş’ta Gövde Gösterisi Yaptı
Hekimler Birliği Kahramanmaraş Şubesi Açıldı
Hekimler Birliği Kahramanmaraş Şubesi Açıldı
Elbistan Belediyesi’ne aday aday listesi açıklandı
Elbistan Belediyesi’ne aday aday listesi açıklandı
Kahramanmaraş’taki ucube yapı yıkılıyor!
Kahramanmaraş’taki ucube yapı yıkılıyor!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber