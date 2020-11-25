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Sütçü İmam’ı Rahmetle Anıyorum

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kurtuluş hareketini başlatan Sütçü İmam’ı vefatının 98. yılında rahmetle andıklarını belirtti.

Sütçü İmam’ı Rahmetle Anıyorum

Sütçü İmam’ı Rahmetle Anıyorum

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kurtuluş hareketini başlatan Sütçü İmam’ı vefatının 98. yılında rahmetle andıklarını belirtti.

25 Kasım 2020 Çarşamba 17:07
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Güngör, “İşgalci fransız askerlerine ilk kurşunu atarak kurtuluş hareketini başlatan Milli Mücadele Kahramanlarımızdan Sütçü İmam’ı vefatının sene-i devriyesinde rahmetle ve şükranla anıyorum” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Sütçü İmam’ın vefat yıldönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Güngör, işgalci fransız askerlerine karşı ilk kurşunu sıkarak kurtuluş hareketini başlatan Sütçü İmam’ı rahmetle andığını belirtti. Güngör, “İşgalci fransız askerlerine ilk kurşunu atarak kurtuluş hareketini başlatan Milli Mücadele Kahramanlarımızdan Sütçü İmam’ı vefatının sene-i devriyesinde rahmetle ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

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Sütçü İmam’ı Rahmetle Anıyorum
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