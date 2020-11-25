Sütçü İmam’ı Rahmetle Anıyorum

Güngör, “İşgalci fransız askerlerine ilk kurşunu atarak kurtuluş hareketini başlatan Milli Mücadele Kahramanlarımızdan Sütçü İmam’ı vefatının sene-i devriyesinde rahmetle ve şükranla anıyorum” dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Sütçü İmam’ın vefat yıldönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Güngör, işgalci fransız askerlerine karşı ilk kurşunu sıkarak kurtuluş hareketini başlatan Sütçü İmam’ı rahmetle andığını belirtti. Güngör, “İşgalci fransız askerlerine ilk kurşunu atarak kurtuluş hareketini başlatan Milli Mücadele Kahramanlarımızdan Sütçü İmam’ı vefatının sene-i devriyesinde rahmetle ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.