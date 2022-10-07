Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Türk Halk Müziği Korosu Kahramanmaraş’ta Müzikseverlerle Buluşacak
Son Dakika
Türk Halk Müziği Korosu Kahramanmaraş’ta...
“Minik Macera” Minik İzleyicilerini Bekliyor
“Minik Macera” Minik İzleyicilerini Bekliyor
Başkan Okumuş’tan Rektör Yasım’a Ziyaret
Başkan Okumuş’tan Rektör Yasım’a Ziyaret
Büyükşehir’den Karahüyük’e Yeni Köprü!
Büyükşehir’den Karahüyük’e Yeni Köprü!
Başkan Okay’dan Mevlid Kandili Mesajı
Başkan Okay’dan Mevlid Kandili Mesajı

Tam Bana Göre Festival’de Kahramanmaraş Rüzgarı

Büyükşehir Belediyesi, Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen “Tam Bana Göre Festival” etkinliğinde açtığı stantlarda Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetleri, geleneksel el sanatları ile tarihi ve turistik mekânlarını katılımcılara tanıtıyor.

Tam Bana Göre Festival’de Kahramanmaraş Rüzgarı

Tam Bana Göre Festival’de Kahramanmaraş Rüzgarı

Büyükşehir Belediyesi, Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen “Tam Bana Göre Festival” etkinliğinde açtığı stantlarda Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetleri, geleneksel el sanatları ile tarihi ve turistik mekânlarını katılımcılara tanıtıyor.

07 Ekim 2022 Cuma 16:51

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde “Gençlik ve Yerel Yönetimler" temasıyla düzenlenen "Tam Bana Göre Festival"inde açtığı stantlarda Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetleri, geleneksel el sanatları, turizm alanları ve tarihi mekânları ile kültür-sanat alanında hayata geçirilen faaliyetleri misafirlere tanıtmaya devam ediyor. Büyükşehir’in stantlarında sergilenen Sim sırma, oyma sandık ve yemeni gibi kültürel öğelerin yanı sıra tarhana, fıstık ezmesi, kırmızı biber gibi yöresel lezzetler misafirlerin ilgi odağı oldu. Büyükşehir’in Ahşap Oyuncak Atölyesi’nde üretilen hediyelik eşyalar katılımcıların büyük beğenisini kazandı. Festivalde misafirlere ikram edilen Kahramanmaraş Dondurması da yoğun ilgi gördü.

Gençler Hem Eğlendi Hem Hediye Kazandı

Festivalde, şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş’a yakışır etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Büyükşehir stantlarında gerçekleştirilen ödüllü şiir yarışmaları gençlerin ilgi odağı oldu. Yoğun katılımla gerçekleştirilen yarışmalarda gençler hem şiir okuyor hem de çeşitli hediyeler kazanıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin standını ziyaret eden TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç de usta şair Abdurrahim Karakoç’un “Mihriban” adlı şiirini gençler için seslendirdi.

Anahtar Kelimeler:
Tam Bana Göre Festival’de Kahramanmaraş Rüzgarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Halk Müziği Korosu Kahramanmaraş’ta Müzikseverlerle Buluşacak
Türk Halk Müziği Korosu Kahramanmaraş’ta Müzikseverlerle Buluşacak
“Minik Macera” Minik İzleyicilerini Bekliyor
“Minik Macera” Minik İzleyicilerini Bekliyor
Yardımcıoğlu’ndan Mevlid Kandili Mesajı!
Yardımcıoğlu’ndan Mevlid Kandili Mesajı!
Kahramanmaraş'ta Öğrenciler Atatürk Anıtı'nda Çevre Düzenlemesi Yaptı
Kahramanmaraş'ta Öğrenciler Atatürk Anıtı'nda Çevre Düzenlemesi Yaptı
Başkan Gürbüz'den Mevlid Kandili Mesajı
Başkan Gürbüz'den Mevlid Kandili Mesajı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber