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Tarihi Çarşının Çehresi Değişti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Tarihi Kapalı Çarşı’da başlattığı cephe yenileme çalışmaları devam ediyor. 70 işyeri ve 9 giriş kapısını kapsayan projenin yılsonunda tamamlanması hedefleniyor.

Tarihi Çarşının Çehresi Değişti

Tarihi Çarşının Çehresi Değişti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Tarihi Kapalı Çarşı’da başlattığı cephe yenileme çalışmaları devam ediyor. 70 işyeri ve 9 giriş kapısını kapsayan projenin yılsonunda tamamlanması hedefleniyor.

24 Ağustos 2021 Salı 18:41
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Kapalı Çarşı’da hayata geçirilen cephe yenileme projesi hızla devam ediyor. Ulu Camii ve İş Bankası arasında bulunan 70 işyeri ve 9 girişi kapsayan çalışmalarla, çarşı cephe tarihi dokuya uygun olarak düzenliyor. Demokrasi Meydanı istikametindeki cephelerin büyük ölçüde tamamlandığı projede, çalışmalar İş Bankası yönüne doğru ağırlık kazandı. Dükkan üstü restorasyon çalışmaları yeni cepheyi ortaya çıkarırken, projenin yılsonunda tamamlanması hedefleniyor. Toplamda 9 Milyon TL’lik yatırımla birlikte Kapalı Çarşı cephesi, kentin tarihi dokusuna uygun hale getirilmiş olacak.

Tarihi Adayla Bütünlük Sağlayacak

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’ndan projeye ilişkin yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş tarihi ve mimarisinin en kıymetli eserlerinden Tarihi Kapalı Çarşı’nın cephesini aslına uygun olarak düzenliyoruz. Sûk-i Maraş adı taşıyan ve yaklaşık 500 yıl önceye tarihlendirilen çarşımızın cephesi tamamlandığında, Kale ve Ulu Camii ile bütüncül bir görüntü oluşacak. Tarihi çarşıyı yansıtacak şekilde başlattığımız cephe yenileme projemizde süreç hassasiyetle yürütülüyor” ifadeleri kullanıldı.

Son Güncelleme: 24.08.2021 19:15
Anahtar Kelimeler:
Tarihi Çarşının Çehresi Değişti
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