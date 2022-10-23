Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Tarık Tufan: “Edebiyat Şehri Kahramanmaraş”
Tarık Tufan: “Edebiyat Şehri Kahramanmaraş”
KSÜ’den Gıda Günü Etkinliği
KSÜ’den Gıda Günü Etkinliği
Büyükşehir’den Gönüllere Dokunan Bir Etkinlik Daha
Büyükşehir’den Gönüllere Dokunan Bir Etkinlik...
Türkoğlu’nun Yeni Köprüsü Hizmete Hazırlanıyor
Türkoğlu’nun Yeni Köprüsü Hizmete Hazırlanıyor
Yenilenen Arter Göksun’a Değer Katacak
Yenilenen Arter Göksun’a Değer Katacak

Tarık Tufan: “Edebiyat Şehri Kahramanmaraş”

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı’nda kitapseverlerle bir araya gelen Yazar Tarık Tufan, “Kahramanmaraş’a gelmenin biz edebiyatçılar için ayrı bir tarafı var. Buraya gelirken hem ilhamla hem saygıyla hem de bu şehrin o büyük duygusundan pay kapabilmek için heyecan ve hevesle geliyoruz. Güzel insanların, güzel edebiyatçıların şehrinde okurlarla buluşmak, sohbet etmek benim için çok mutluluk verici” dedi.

Tarık Tufan: “Edebiyat Şehri Kahramanmaraş”

Tarık Tufan: “Edebiyat Şehri Kahramanmaraş”

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı’nda kitapseverlerle bir araya gelen Yazar Tarık Tufan, “Kahramanmaraş’a gelmenin biz edebiyatçılar için ayrı bir tarafı var. Buraya gelirken hem ilhamla hem saygıyla hem de bu şehrin o büyük duygusundan pay kapabilmek için heyecan ve hevesle geliyoruz. Güzel insanların, güzel edebiyatçıların şehrinde okurlarla buluşmak, sohbet etmek benim için çok mutluluk verici” dedi.

23 Ekim 2022 Pazar 11:17

Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı; yüzlerce yayınevi ve yazar ile binlerce kitabı edebiyatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Açıldığı günden itibaren yoğun katılımla süren fuarın 9’uncu gününde Düşerken, Hayal Meyal, Kaybolan ve Geç Kalan gibi sevilen pek çok eseri Türk edebiyatına kazandıran Yazar Tarık Tufan, söyleşi ve imza günü etkinliklerinde edebiyatseverlerle bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte Tufan; toplumsal yalnızlaşma, edebiyatın insan duygularına tesiri ve psikolojik şiddet gibi konuları farklı perspektiften ele aldı. Kendine has anlatım tarzı, samimi sohbeti ve anlattıklarıyla büyük beğeni toplayan Tarık Tufan, katılımcılardan yoğun alkış aldı. Program sonrası Tufan, kitaplarını okurlar için imzaladı.

Yazar Vakkasoğlu Okurlarla Buluştu

Anadolu’nun en büyük kitap fuarının diğer bir konuğu ise Kahramanmaraşlı Eğitimci – Yazar Vehbi Vakkasoğlu oldu. Düzenlenen söyleşi etkinliğinde kültür sanat dostlarıyla bir araya gelen Vakkasoğlu; tasavvuf, ahiret inancı, doğru ve samimi amel gibi konularda katılımcılara bilgiler aktardı. Etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirten katılımcılar, Büyükşehir Belediyesi’ne ve Yazar Vakkasoğlu’na teşekkür etti.

Kitapla İç İçe Olmalıyız

Söyleşi sonrası açıklamalarda bulunan Vakkasoğlu, “Kitap fuarları çok hoşuma gider, çok mutlu olurum. İlk emri ‘Oku’ olan kitabın müminleri her zaman kitaplarla iç içe olmalı. Hemşehrilerimle bu güzel fuarda bir araya gelmek de beni çok mutlu etti. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere fuarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kahramanmaraş’ta Olmak Mutluluk Verici

Fuarda Kahramanmaraşlı okurlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti belirten Tarık Tufan, “Kahramanmaraş’a gelmenin biz edebiyatçılar için ayrı bir tarafı var. Çünkü Kahramanmaraş edebiyatımıza çok büyük isimler kazandırdı. Her birisi hem bizim saygıyla andığımız; edebiyatımızda, kurduğumuz cümlelerde, anlattığımız hikâyelerde emeği olan büyük isimler. Dolayısıyla buraya gelirken hem ilhamla hem saygıyla hem de bu şehrin o büyük duygusundan pay kapabilmek için heyecan ve hevesle geliyoruz. Kitap fuarında olmak benim için çok güzel bir duygu. Güzel insanların, güzel edebiyatçıların şehrinde okurlarla buluşmak, sohbet etmek benim için çok mutluluk verici. Geçtiğimiz yıl da buradaydım, bu sene yine geldim. Kahramanmaraşlı okurlarla bir araya gelmek benim için değerli. Buna vesile olan ve fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Tarık Tufan: “Edebiyat Şehri Kahramanmaraş”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayrettin Güngör ‘Şehrimize ve hemşehrilerimize hizmet için çalışıyoruz’
Hayrettin Güngör ‘Şehrimize ve hemşehrilerimize hizmet için çalışıyoruz’
Başkan Güngör, Kadem Temsilcileriyle Bir Araya Geldi
Başkan Güngör, Kadem Temsilcileriyle Bir Araya Geldi
Emre Aydın Kahramanmaraş'ta Konser Verdi
Emre Aydın Kahramanmaraş'ta Konser Verdi
Kahramanmaraş’ta KBRN tatbikatı yapıldı!
Kahramanmaraş’ta KBRN tatbikatı yapıldı!
KSÜ’den Gıda Günü Etkinliği
KSÜ’den Gıda Günü Etkinliği

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber