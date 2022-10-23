Tarık Tufan: “Edebiyat Şehri Kahramanmaraş”

Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı; yüzlerce yayınevi ve yazar ile binlerce kitabı edebiyatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Açıldığı günden itibaren yoğun katılımla süren fuarın 9’uncu gününde Düşerken, Hayal Meyal, Kaybolan ve Geç Kalan gibi sevilen pek çok eseri Türk edebiyatına kazandıran Yazar Tarık Tufan, söyleşi ve imza günü etkinliklerinde edebiyatseverlerle bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte Tufan; toplumsal yalnızlaşma, edebiyatın insan duygularına tesiri ve psikolojik şiddet gibi konuları farklı perspektiften ele aldı. Kendine has anlatım tarzı, samimi sohbeti ve anlattıklarıyla büyük beğeni toplayan Tarık Tufan, katılımcılardan yoğun alkış aldı. Program sonrası Tufan, kitaplarını okurlar için imzaladı.

Yazar Vakkasoğlu Okurlarla Buluştu

Anadolu’nun en büyük kitap fuarının diğer bir konuğu ise Kahramanmaraşlı Eğitimci – Yazar Vehbi Vakkasoğlu oldu. Düzenlenen söyleşi etkinliğinde kültür sanat dostlarıyla bir araya gelen Vakkasoğlu; tasavvuf, ahiret inancı, doğru ve samimi amel gibi konularda katılımcılara bilgiler aktardı. Etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirten katılımcılar, Büyükşehir Belediyesi’ne ve Yazar Vakkasoğlu’na teşekkür etti.

Kitapla İç İçe Olmalıyız

Söyleşi sonrası açıklamalarda bulunan Vakkasoğlu, “Kitap fuarları çok hoşuma gider, çok mutlu olurum. İlk emri ‘Oku’ olan kitabın müminleri her zaman kitaplarla iç içe olmalı. Hemşehrilerimle bu güzel fuarda bir araya gelmek de beni çok mutlu etti. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere fuarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kahramanmaraş’ta Olmak Mutluluk Verici

Fuarda Kahramanmaraşlı okurlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti belirten Tarık Tufan, “Kahramanmaraş’a gelmenin biz edebiyatçılar için ayrı bir tarafı var. Çünkü Kahramanmaraş edebiyatımıza çok büyük isimler kazandırdı. Her birisi hem bizim saygıyla andığımız; edebiyatımızda, kurduğumuz cümlelerde, anlattığımız hikâyelerde emeği olan büyük isimler. Dolayısıyla buraya gelirken hem ilhamla hem saygıyla hem de bu şehrin o büyük duygusundan pay kapabilmek için heyecan ve hevesle geliyoruz. Kitap fuarında olmak benim için çok güzel bir duygu. Güzel insanların, güzel edebiyatçıların şehrinde okurlarla buluşmak, sohbet etmek benim için çok mutluluk verici. Geçtiğimiz yıl da buradaydım, bu sene yine geldim. Kahramanmaraşlı okurlarla bir araya gelmek benim için değerli. Buna vesile olan ve fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.