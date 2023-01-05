Tasarımcı Eda Taşpınar'dan camide skandal poz

Taşpınar'ın bir otelin içerisinde bulunan Sultanahmet Cezaevi Camii/Hayyatin-i Hassa Camii'nde uygunsuz bir şekilde verdiği pozlar sosyal medyada da gündem oldu.

TEPKİLER SONRASI FOTOĞRAFI SİLDİ!

Taşpınar'ın camide çektiği skandal fotoğrafların görüntüleri ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve tepkilerinde ardı arkası kesilmedi. Eda Taşpınar ise cami içerisindeki uygunsuz bir şekilde, dini değerleri hiçe sayarak çektirdiği karelerle ilgili olarak gelen tepkiler sonrasında Instagram hesabından fotoğrafları sildi ama herhangi özür dilemedi.

Taşpınar'a sosyal medyada tepki yağdı:

Eda Taşpınar camide çekilen yarı çıplak fotoğrafı. Bunlar dini değerlerimizle alay ediyorlar. Gereken ceza verilir İnşallah.

Bu alenen İslam'a ve Müslümanlara karşı hakarettir, küfürdür. Eda Taşpınar gibi birinin, cami ya da mescit içinde böylesine iğrenç poz verilemeyeceğini bilmemesine imkân ihtimal yok. Biz sadece buradan tepki gösterebiliyoruz, gereğini yapmak ise Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş'a düşer.