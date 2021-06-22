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Taşıma Kömür Afşin-Elbistan B Termik Santralin ‘Dişinin Kovuğuna’ Yetmedi

1100 kilometre uzaktaki Manisa’nın Soma ilçesinden yaklaşık 9 bin ton kömür getirilen Afşin-Elbistan B Termik Santrali, 3 günlük üretiminin ardından tekrar devreden çıkarıldı.

Taşıma Kömür Afşin-Elbistan B Termik Santralin ‘Dişinin Kovuğuna’ Yetmedi

Taşıma Kömür Afşin-Elbistan B Termik Santralin ‘Dişinin Kovuğuna’ Yetmedi

1100 kilometre uzaktaki Manisa’nın Soma ilçesinden yaklaşık 9 bin ton kömür getirilen Afşin-Elbistan B Termik Santrali, 3 günlük üretiminin ardından tekrar devreden çıkarıldı.

22 Haziran 2021 Salı 08:24
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Türkiye’nin en büyük termik santrali olma unvanını elinde bulunduran Afşin-Elbistan B Termik Santrali, 10 Şubat 2011’de Çöllolar havzasındaki dev göçük sonrasında kömür sıkıntısı ile boğuşuyor. Ülke genelindeki enerji üretiminde hatırı sayılır bir yere sahip olan dev enerji tesisine, 2012 yılında Sivas’ın Kangal ilçesinden 450 bin ton kömür taşındı.

Aradan geçen süre sonunda santralin kömür ihtiyacı, Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) Kömür İşletmesi’nden karşılanmaya başlandı. Kömür temini, 2018 yılına kadar devlet eliyle yapılırken saha bu yılın sonunda özel sektöre devredildi.

Özel sektörün işlettiği AEL kömür sahasında 27 Aralık 2020 gecesi göçük meydana geldi.

Milyonlarca ton toprağın kayması, kömür sahasındaki üretimin aksamasına neden oldu. Yaşanan göçük sonrasında kömür arzındaki sıkıntıdan nasibini alan Afşin-Elbistan B Termik Santrali, stok sahasındaki kömürün bitmesiyle birlikte 15 Ocak 2021’de enerji üretimini durdurmak zorunda kaldı.

Bu süre zarfında, Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nde kazanların ilk ateşlemesi için doğalgaz kullanmasını sağlamak için çalışmalarda sona gelindi.

Santralin 3.ünitesinin doğalgaz dönüşümü tamamlandı ancak kömür krizi nedeniyle test işlemleri yapılamadı.

Özel sektörün işlettiği Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) sahasındaki kömürün kalorisinin düşük olduğu gerekçesi ile 1100 kilometre uzaklıkta bulunan Manisa’nın Soma ilçesinden kömür getirilmesi kararlaştırıldı. Santrale, tırlarla 9 bin ton kömür sevkiyatı yapıldı.

Afşin-Elbistan Linyitleri sahasından gelen takviye kömürle birlikte karışım yapıldı. Santralin 3.ünitesinde biten doğalgaz dönüşümü ile birlikte kazanlar 150 gün sonra yeniden ateşlendi.

Ancak dev tesis, stok sahasındaki kömürle 3 gün çalışabildi. Kömürün bitmesinin ardından üretim de ileri bir tarihe kadar durduruldu.

Afşin-Elbistan B Termik Santrali’ne kömür arzının ne zaman başlayacağı ve dev tesisin ülkeyi aydınlatma işlemine devam edip etmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

 

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