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Tatil Dönemi Kitapla Geçsin
Tatil Dönemi Kitapla Geçsin

Tatil Dönemi Kitapla Geçsin

Büyükşehir Belediyesi uzman psikolog ve eğiticileri yarıyıl tatili için öğrenci ve ailelere tavsiyelerde bulundu. Alo Kitap hizmetiyle her an kitaplara ulaşılabildiği bilgisi aktarıldı.

Tatil Dönemi Kitapla Geçsin

Tatil Dönemi Kitapla Geçsin

Büyükşehir Belediyesi uzman psikolog ve eğiticileri yarıyıl tatili için öğrenci ve ailelere tavsiyelerde bulundu. Alo Kitap hizmetiyle her an kitaplara ulaşılabildiği bilgisi aktarıldı.

27 Ocak 2021 Çarşamba 13:42
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görevli psikolog ve eğitimciler, yarıyıl tatiline çıkan öğrenciler ve velileri için tavsiyelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi’nin ALO Kitap hizmeti ile talep halinde her eve ulaştığının hatırlatıldığı açıklamalarda velilere de çocukları kitap okumaya teşvik etme çağrısı yapıldı. Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı koordinesindeki 25 kütüphanenin pandemi tedbirleri çerçevesinde yarıyıl tatili boyunca açık olduğu belirtildi.

Kütüphaneler Açık

Kütüphaneler Şube Müdürü Ayşe Sofioğlu yaptığı açıklamada, “Büyükşehir’e bağlı 25 kütüphanemiz, sömestrde de öğrencilerimiz için açık olacak. Uzman Kütüphanecilerimiz, kitap almak isteyen gençlerimize yaş gruplarına göre kitap önerisi yapıyor, yönlendiriyor. Pandemi dönemi boyunca yükselen dijitalleşme ve kısıtlılık, kitaplara olan ilginin artmasıyla öğrencilerimizin ruhen ve zihnen dinlenmesini sağlayacaktır. Öğrencilerimize bu dönemde kitap okumalarını ve hayal dünyalarını canlı tutmalarını tavsiye ediyoruz. Kitaplara erişmekte zorluk yaşayan vatandaşlarımız için Alo Kitap servisimiz şehrimizin her köşesine kitap götürüyor. Bu hizmetlerden yararlanmak için en yakın kütüphaneden ücretsiz üyelik yapılması yeterli” dedi. Sofioğlu ayrıca, Alo Kitap servisi için vatandaşların 0344 215 40 34 çağrı hattını arayabileceklerini belirtti.

Dijital Dünyaya Ara Verilmeli

Uzman Sosyolog Mukaddes Yeter ise öğrenci ve ebeveynler için tavsiyelerde bulunarak, “Öğrencilerimiz eğitim dönemi boyunca interaktif ortamda aldıkları dersler ve ödevler nedeniyle yoruldular. Bu yorgunluğun istirahatla geçirilebilmesi için velilerimizin, öğrencilerimizi dijital dünyadan uzak kalmaya teşvik etmesi gerekiyor. Sömestrin hemen başında bir tatil planının yapılması, geçirilen günlerde planlı bir iletişimin organize edilmesi aile içi diyalogun ilerlemesine de katkı sağlayacaktır. Tatil planında, ailenin baş başa zaman geçirebileceği bir ortamın tesis edilmesi, oyun ve benzeri etkinliklerin birlikte yapılması, film veya kitabın birlikte izlenerek tahlil edilmesi, ailenin tüm fertleriyle yemek yapılması bağları güçlendirecektir” ifadelerini kullandı.

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Tatil Dönemi Kitapla Geçsin
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