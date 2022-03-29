Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan kütüphane haftası mesajı
Başkan Okay’dan kütüphane haftası mesajı
Tiyatroseverlerden ‘Kibarlık Budalası’na Tam Not
Tiyatroseverlerden ‘Kibarlık Budalası’na Tam Not
Koro Seçmelerinde Başvurular Başladı
Koro Seçmelerinde Başvurular Başladı
Başkan Mahçiçek’ten Kütüphaneler Haftası mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Kütüphaneler Haftası mesajı
Kütüphane Haftası Etkinlikleri Start Aldı
Kütüphane Haftası Etkinlikleri Start Aldı

Tayvanlılar Eshab-I Kehf'te Mola Verdi

Finlandiya'dan 8 ay önce bisiklet turuna çıkan 2 Tayvanlı, binlerce kilometre pedal çevirerek geldikleri Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Eshab-ı Kehf Külliyesi'nde mola verdi.

Tayvanlılar Eshab-I Kehf'te Mola Verdi

Tayvanlılar Eshab-I Kehf'te Mola Verdi

Finlandiya'dan 8 ay önce bisiklet turuna çıkan 2 Tayvanlı, binlerce kilometre pedal çevirerek geldikleri Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Eshab-ı Kehf Külliyesi'nde mola verdi.

29 Mart 2022 Salı 18:54
banner459

Finlandiya'dan bisikletleriyle yola çıkan 27 yaşındaki diş hekimi Liao Yi Jen ve 25 yaşındaki avukat Ya Hsin Chung, İsveç, Danimarka, Almanya, Polonya, Slovakya, Macaristan ve Bulgaristan'ın ardından Türkiye'ye ulaştı.

Türkiye'de çeşitli illeri gezip Kahramanmaraş'a gelen bisikletliler, daha sonra Altunelma Mahallesi'ndeki, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesi'ni ziyaret etti.

Liao Yi Jen, AA muhabirine, Afşin'in güzel bir ilçe olduğunu, insanlarının sıcakkanlılığıyla dikkatlerini çektiğini söyleyerek, "Toplam 9 bin kilometre pedal çevirdik. Afşin güzel bir şehir, tarih, kültür, misafirperverlik gibi aradığımız her şeyi bulabiliyoruz." diye konuştu.

Dünyayı gezmek için başladıkları yolculukta farklı kültür, insan, lezzet ve yerleri görmeyi amaçladıklarını ifade eden Yi Jen, Türk insanın misafirperverliğinden çok etkilendiklerini belirtti.

Ya Hsin Chung da Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesi'ni görmekten mutlu olduklarını dile getirdi. Külliyenin sakin, huzurlu ve güzel bir yer olduğunu anlatan Chung, yolculuklarını İran'da noktalayacaklarını kaydetti.

Son Güncelleme: 29.03.2022 20:14
Anahtar Kelimeler:
Tayvanlılar Eshab-I Kehfte Mola Verdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta “Hedef LGS 2022” projesi toplantısı yapıldı
Kahramanmaraş’ta “Hedef LGS 2022” projesi toplantısı yapıldı
Kahramanmaraş'ta camiler Ramazana hazırlanıyor
Kahramanmaraş'ta camiler Ramazana hazırlanıyor
Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi işçi alım ilanı yayınladı!
Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi işçi alım ilanı yayınladı!
Başkan Okay’dan kütüphane haftası mesajı
Başkan Okay’dan kütüphane haftası mesajı
Kahramanmaraş’ta helikopter destekli trafik denetimi
Kahramanmaraş’ta helikopter destekli trafik denetimi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber