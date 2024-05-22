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TBB’de Kahramanmaraş’ı temsil edecek üyeler seçildi

Başkan Görgel, “Toplantımızın ve üye seçiminin hayırlı olmasını diliyor, TBB Meclisi’ne seçilen tüm belediye başkanlarımızı ve meclis üyelerimizi tebrik ediyorum” dedi.

TBB’de Kahramanmaraş’ı temsil edecek üyeler seçildi

TBB’de Kahramanmaraş’ı temsil edecek üyeler seçildi

Başkan Görgel, “Toplantımızın ve üye seçiminin hayırlı olmasını diliyor, TBB Meclisi’ne seçilen tüm belediye başkanlarımızı ve meclis üyelerimizi tebrik ediyorum” dedi.

22 Mayıs 2024 Çarşamba 16:38

Türkiye Belediyeler Birliğinde Kahramanmaraş’ı temsil edecek üyelerin belirlenmesi için Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde seçim yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda Başkan Fırat Görgel Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, meclis üyelerinin oylarıyla TBB Meclisi üyeleri belirlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar ve Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz’ün doğal üye olduğu TBB Meclisi’ne 8 asıl ve 4 yedek üye seçimi yapıldı.

Toplantıda meclis üyelerinin kararıyla; Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, Çağlayancerit Belediye Başkanı Yemliha Göktaş, Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan ile Dulkadiroğlu Meclis Üyesi Mehmet Beşen ve Onikişubat Meclis Üyesi Levent Parlak, TBB Meclis Üyesi seçildi.

Büyük Bir Koordinasyonla Faaliyetlerimizi Sürdürüyoruz

Toplantının ve seçimin hayırlara vesile olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “İlçe belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıda, Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi’ne üye seçimimizi yaptık. Tüm belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle koordinasyon içerisinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bugün de üye seçiminde kolaylaştırıcı rol oynayan tüm meclis gruplarımıza teşekkür ediyoruz. Toplantımızın ve üye seçiminin hayırlı olmasını diliyor, Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi’ne seçilen tüm belediye başkanlarımızı ve meclis üyelerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

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TBB’de Kahramanmaraş’ı Temsil Edecek üyeler Seçildi
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