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Teç-Sen’den 3600 ek gösterge açıklaması!

Teç-Sen Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaçakoğlu 3600 ek gösterge ile ilgili gelişmeyi yetersiz buldu.

Teç-Sen’den 3600 ek gösterge açıklaması!

Teç-Sen’den 3600 ek gösterge açıklaması!

Teç-Sen Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaçakoğlu 3600 ek gösterge ile ilgili gelişmeyi yetersiz buldu.

08 Haziran 2022 Çarşamba 13:56
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Erol Kaçakoğlu konuyla ilgili şunları söyledi; “Sadece belirli meslek gruplarına verilecek 3600 ek gösterge; kamu çalışanlarının tümü için bir müjde olmadığı gibi, kamu çalışanları arasında EYT benzeri yeni bir sorunun ve adaletsizliğin doğmasına neden olacaktır.

“Ek gösterge değişikliği ile ilgili yapılan açıklamadan anladığımız kadarıyla; polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmen olarak görev yapan kamu çalışanlarına (üniversite mezunu ve birinci derece ise) 3600 ek gösterge rakamı uygulanacak.

Açıklamanın devamında ise “… tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık. Yardımcı hizmetler sınıfındakiler de dahil, ülkemizdeki 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı, önümüzdeki yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır” denilmiştir.

Bu açıklamadan da ek gösterge alamayan özellikle yardımcı hizmetler sınıfında görevli personelin de ek gösterge alacağını (rakamın ne olacağı konusu halen netlik kazanmamıştır.), ek gösterge alanlar için de 600 puanlık artış olacağını anlıyoruz.

Ek gösterge alamayan yardımcı hizmetler sınıfında görevli personelin ek gösterge alacak olması bir nebze sevindirici bir gelişme olmakla birlikte, özellikle 3600 ek göstergeye erişimin sadece belirli meslek grupları ile sınırlı kalması çözüm ve müjde olmaktan öte, kamu çalışanları açısından yeni ve büyük bir sorunun miladı olmuştur.

Sadece belirli meslek gruplarına verilecek 3600 ek gösterge; kamu çalışanlarının tümü için bir müjde olmadığı gibi, kamu çalışanları arasında EYT benzeri yeni bir sorunun ve adaletsizliğin doğmasına neden olacaktır.

Yine, yeniden ve bıkmadan 4 yıldır olduğu gibi tekraren söylüyoruz. Bu haliyle yapılacak bir düzenleme bu sorunu çözmez, aksine sorun yaratır. Yol yakınken daha Meclis çalışmaları da tamamlanmamışken bu yanlıştan dönülmelidir. Ek gösterge eğitim durumuna göre tüm kamu çalışanlarına verilmelidir.

Bunun yolu da aslında çok basittir. İlkokul ve ortaokul mezunlarına 2000, lise ve dengi okul mezunlarına 2200, ön lisans mezunlarına 3000 ve Lisans mezunlarına 3600 ek gösterge verilmeli, böylece kamuda görev yapan tüm memurların ek gösterge sorunu çözülmelidir.”

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Teç-Sen’den 3600 Ek Gösterge Açıklaması!
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