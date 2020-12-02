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Tekke için 551 konut daha yolda

Kahramanmaraş’ta, Yusuflar Mahallesi Kentsel Dönüşümü kapsamında 551 konut için de çalışmalar başladı.

Tekke için 551 konut daha yolda

Tekke için 551 konut daha yolda

Kahramanmaraş’ta, Yusuflar Mahallesi Kentsel Dönüşümü kapsamında 551 konut için de çalışmalar başladı.

02 Aralık 2020 Çarşamba 17:50
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Başkan Güngör, “TOKİ, Tekke Kentsel Dönüşümü kapsamında 551 konut inşa edilecek. Temel hazırlıkları başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a teşekkürlerimi sunuyorum. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Yusuflar (Tekke) Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yeni konutların da inşa çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Saçaklızade Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 95 konut ve 4 işyerinde mantolama çalışmalarının devam ettiğini de belirten Başkan Güngör, “Tekke Kentsel Dönüşümü Projemizde çalışmalarımız sürüyor. Saçaklızade bölgemizde 95 konut ve 4 işyerinde son aşamaya geldik” diye konuştu.

Temel Hazırlıkları Başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ihalesi gerçekleştirilen 551 konutta da çalışmaların başladığını açıklayan Başkan Hayrettin Güngör, “TOKİ tarafından geçtiğimiz günlerde ihale yapılmıştı. Ardından Kurtlar ve Saçaklızade bölgemizde şantiye kuruldu ve çalışmalar başladı. Büyükşehir Belediyesi olarak son aşamaya getirdiğimiz 100 konuta ilave olarak TOKİ tarafından 551 konut daha yapılacak. Konutların temel hazırlıkları sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a teşekkürlerimi sunuyorum. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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