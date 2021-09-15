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Tekke Kentsel Dönüşümünde Rezerv Konutlar Yükseliyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanarak hak sahiplerine teslimi başlayan konutların ardından, Kurtlar’da 17 bloktan oluşan 442 konut ve Saçaklızade rezerv alanındaki 3 bloktan oluşan 113 konutta da inşa süreçleri hızla ilerliyor. Yaklaşık 150 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen toplu konut projelerinin 2022’de hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Tekke Kentsel Dönüşümünde Rezerv Konutlar Yükseliyor

Tekke Kentsel Dönüşümünde Rezerv Konutlar Yükseliyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanarak hak sahiplerine teslimi başlayan konutların ardından, Kurtlar’da 17 bloktan oluşan 442 konut ve Saçaklızade rezerv alanındaki 3 bloktan oluşan 113 konutta da inşa süreçleri hızla ilerliyor. Yaklaşık 150 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen toplu konut projelerinin 2022’de hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

15 Eylül 2021 Çarşamba 17:57
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Tekke Kentsel Dönüşüm kapsamında inşa edilen toplu konutlarda süreç hızla ilerliyor. Bir süre önce Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 95 konut ve 4 iş yerinden oluşan 3 blokluk proje tamamlanmış ve hak sahiplerine teslim edilmeye başlanmıştı. Projenin devamında yeni konut yapımları da hızla sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sürdürülen projelerde, Kurtlar rezerv alanındaki 17 blok ve 442 konutta tamamlanan yapıların ince işçilikleri devam ederken; altyapı, tesisat çalışmaları ve son bloktaki betonarme uygulamalar sürüyor. Toplamda 72 dönüm alana sahip dev proje tamamlandığında basketbol sahaları, fitness, çocuk parkları ve kent mobilyaları dâhil pek çok sosyal donatı barındıracak.

Yeni Yaşam Alanı

İnşası devam eden bir diğer rezerv bölge Saçaklızade’de ise 15 dönümlük alana sahip 3 bloktan oluşan proje yükselmeye başladı. Toplamda 113 konutun yer alacağı sitede kaba inşaat büyük ölçüde tamamlandı. Cephe çalışmaları ve iç mekân ince işçilik çalışmalarının ağırlık kazandığı konutların, 2022’nin Mart ayında tamamlanması hedefleniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör toplamda yaklaşık 150 Milyon TL yatırımla hayata geçirilen projelere ilişkin, “Saçaklızade’de Büyükşehir Belediyemiz tarafından inşa edilen konutlarımızı tamamladık ve daireleri hak sahiplerimize teslim ediyoruz. Kurtlar ve Saçaklızade rezerv alanlarda şuan 550 konut yükseliyor. İnşallah büyük bölümü 2022 Mart ayına kadar teslim edilecek. Tekke’de de yerinde dönüşümleri kısa süre içinde başlatmış olacağız” ifadelerini kullanmıştı.

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