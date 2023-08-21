Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yitiksöz’ün Yeni Sayısı yayında!
Yitiksöz’ün Yeni Sayısı yayında!
Göksun’da 5 Mahallenin Grup Yolu Yenileniyor!
Göksun’da 5 Mahallenin Grup Yolu...
Başkan Mahçiçek; “İlk kıvılcımı Kahramanmaraş’tan atılan AK Parti’miz 22 yaşında”
Başkan Mahçiçek; “İlk kıvılcımı Kahramanmaraş’tan...
Elbistan’daki Caddeler Baştan Aşağı Yenileniyor!
Elbistan’daki Caddeler Baştan Aşağı Yenileniyor!
Başkan Güngör, İl Emniyet Müdürü Gökduman’ı Ağırladı
Başkan Güngör, İl Emniyet Müdürü...

TEMA, Kahramanmaraş’ı Birinci Seçti

TEMA Vakfı Kahramanmaraş İl Temsilcisi Abdurrahman Abdulkerim Akbolat , "Savunuculuk Çalışmaları Kategorisi" birincilik ödülüne layık görüldü.

TEMA, Kahramanmaraş’ı Birinci Seçti

TEMA, Kahramanmaraş’ı Birinci Seçti

TEMA Vakfı Kahramanmaraş İl Temsilcisi Abdurrahman Abdulkerim Akbolat , "Savunuculuk Çalışmaları Kategorisi" birincilik ödülüne layık görüldü.

21 Ağustos 2023 Pazartesi 18:59

TEMA Vakfı’nın Saha örgütlenmesini oluşturan İl Temsilcileri, İlçe/Mahalle Sorumluları ve Genç TEMA başkanları ile birer yardımcısının katıldığı, her sene düzenlenen saha koordinasyon toplantısı 16-19 Ağustos 2023 tarihleri arasında İstanbul Özyeğin Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş İl Temsilciliği ve Onikişubat İlçe Sorumlusunun katılım gösterdiği toplantının bu yılki ana tema mesajı, vakfın 30. Yılını tamamlaması nedeniyle “TEMA 30 Yaşında” şeklinde gerçekleştirildi.

Toplantı, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Deniz Ataç'ın geçmiş bir yılın değerlendirilmesi ile gelecek yılların hedef ve planlarının sunumuyla başlarken, toplantıda yerel ürünler panayırı, proje afişleri panayırı, konusunda uzman konukların çevre/ekoloji içerikli sunumları, deprem bölgesinden gelen İl Temsilcilerinin yaşadıklarıyla ilgili söyleşiler gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş’ın savunuculuk faaliyetlerinden olan Yapımı planlanan Afşin-Elbistan C Termik Santralinin doğaya, çevreye, tarım arazilerine, tüm canlılar ile insan sağlığına yapacağı zararları, bu güne kadar yapılan çalışmalar, santralin yapılmaması konusunda yapılan hukuksal geçmişi TEMA Vakfı Kahramanmaraş İl Temsilcisi Abdurrahman Abdulkerim Akbolat tarafından bilgi verildi.

Ayrıca Afşin-Elbistan A ve B termik Santralinin doğaya, çevreye, tarım arazilerine ve tüm canlılar ile insan sağlığına verdiği zararlar ile şu anki durumu hakkında da bilgi sundu.

‘Yerel Uyum Eğitimleri, kömürden çıkış, su bütçesi, yerel basınla iletişim ve sosyal medya’ başlıklı atölye çalışmalarıyla oldukça zengin içeriğin olduğu toplantıda gönüllüler doğa hassasiyeti olan sanatçılardan pop şarkıcısı Buray ve oyuncu Yiğit Özşener’in söyleşilerini de izleme fırsatı buldu.

TEMA Vakfının yaptığı çalışmalar ile Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 100.Yılında oluşturduğumuz “100.Yıl Cumhuriyet Ormanı” ile ilgili bilgi ile gönüllümüz olmak isteyenleri www.tema.org.tr adresinden bilgi sahibi olabilirler.

Savunuculuk Kategorisinde Kahramanmaraş’a ödül

Toplantının son günü “Hayrettin Karaca ve Ali Nihat Gökyiğit Gönüllük Ödülleri” kapsamında "Savunuculuk Çalışmaları Kategorisi"nde Kahramanmaraş İl Temsilciliğinin yaptığı başarılı çalışmasıyla ödüle layık görüldü.

TEMA Vakfı Kahramanmaraş İl Temsilcisi Abdurrahman Abdulkerim Akbolat birincilik ödülünü oyuncu gönüllü Yiğit Özşener ve Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç’ın elinden aldı.

Ataç, Toplantıda Savunuculuk çalışmalarında çok büyük destek veren TEMA Vakfı Elbistan İlçe Sorumlusu Fatma Doğuç hanıma, TEMA Vakfı Afşin İlçe Sorumlusu Rifat Köş ve Afşin-Elbistan İlçesindeki doğa severler ile gönüllülerimize desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Öte yandan, TEMA VAKFI Temsilcilik ve Sorumluluklarını kesintisiz sürdüren gönüllüler için 8 yılda bir verilen Teşekkür plaketi Kahramanmaraş İl Temsilcisi Abdurrahman Abdulkerim Akbolat'a verilirken, 4 gün süren Toplantı Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Ataç‘ın kapanış konuşması ile sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
TEMAKahramanmaraş’ı Birinci Seçti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta Bulutoğlu grup yolu yenileniyor!
Kahramanmaraş’ta Bulutoğlu grup yolu yenileniyor!
Kahramanmaraş’ta Valilik binasının yeri değişmeyecek!
Kahramanmaraş’ta Valilik binasının yeri değişmeyecek!
İyi ki varsın kentin abisi Adem Mağralı! Biz birlikte güçlüyüz!
İyi ki varsın kentin abisi Adem Mağralı! Biz birlikte güçlüyüz!
Kahramanmaraş’ta sağlıkta atama keşmekeşi!
Kahramanmaraş’ta sağlıkta atama keşmekeşi!
SANKO üniversitesinde yüzde 100 doluluk oranı sağlandı
SANKO üniversitesinde yüzde 100 doluluk oranı sağlandı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber