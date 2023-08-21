TEMA, Kahramanmaraş’ı Birinci Seçti

TEMA Vakfı’nın Saha örgütlenmesini oluşturan İl Temsilcileri, İlçe/Mahalle Sorumluları ve Genç TEMA başkanları ile birer yardımcısının katıldığı, her sene düzenlenen saha koordinasyon toplantısı 16-19 Ağustos 2023 tarihleri arasında İstanbul Özyeğin Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş İl Temsilciliği ve Onikişubat İlçe Sorumlusunun katılım gösterdiği toplantının bu yılki ana tema mesajı, vakfın 30. Yılını tamamlaması nedeniyle “TEMA 30 Yaşında” şeklinde gerçekleştirildi.

Toplantı, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Deniz Ataç'ın geçmiş bir yılın değerlendirilmesi ile gelecek yılların hedef ve planlarının sunumuyla başlarken, toplantıda yerel ürünler panayırı, proje afişleri panayırı, konusunda uzman konukların çevre/ekoloji içerikli sunumları, deprem bölgesinden gelen İl Temsilcilerinin yaşadıklarıyla ilgili söyleşiler gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş’ın savunuculuk faaliyetlerinden olan Yapımı planlanan Afşin-Elbistan C Termik Santralinin doğaya, çevreye, tarım arazilerine, tüm canlılar ile insan sağlığına yapacağı zararları, bu güne kadar yapılan çalışmalar, santralin yapılmaması konusunda yapılan hukuksal geçmişi TEMA Vakfı Kahramanmaraş İl Temsilcisi Abdurrahman Abdulkerim Akbolat tarafından bilgi verildi.

Ayrıca Afşin-Elbistan A ve B termik Santralinin doğaya, çevreye, tarım arazilerine ve tüm canlılar ile insan sağlığına verdiği zararlar ile şu anki durumu hakkında da bilgi sundu.

‘Yerel Uyum Eğitimleri, kömürden çıkış, su bütçesi, yerel basınla iletişim ve sosyal medya’ başlıklı atölye çalışmalarıyla oldukça zengin içeriğin olduğu toplantıda gönüllüler doğa hassasiyeti olan sanatçılardan pop şarkıcısı Buray ve oyuncu Yiğit Özşener’in söyleşilerini de izleme fırsatı buldu.

TEMA Vakfının yaptığı çalışmalar ile Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 100.Yılında oluşturduğumuz “100.Yıl Cumhuriyet Ormanı” ile ilgili bilgi ile gönüllümüz olmak isteyenleri www.tema.org.tr adresinden bilgi sahibi olabilirler.

Savunuculuk Kategorisinde Kahramanmaraş’a ödül

Toplantının son günü “Hayrettin Karaca ve Ali Nihat Gökyiğit Gönüllük Ödülleri” kapsamında "Savunuculuk Çalışmaları Kategorisi"nde Kahramanmaraş İl Temsilciliğinin yaptığı başarılı çalışmasıyla ödüle layık görüldü.

TEMA Vakfı Kahramanmaraş İl Temsilcisi Abdurrahman Abdulkerim Akbolat birincilik ödülünü oyuncu gönüllü Yiğit Özşener ve Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç’ın elinden aldı.

Ataç, Toplantıda Savunuculuk çalışmalarında çok büyük destek veren TEMA Vakfı Elbistan İlçe Sorumlusu Fatma Doğuç hanıma, TEMA Vakfı Afşin İlçe Sorumlusu Rifat Köş ve Afşin-Elbistan İlçesindeki doğa severler ile gönüllülerimize desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Öte yandan, TEMA VAKFI Temsilcilik ve Sorumluluklarını kesintisiz sürdüren gönüllüler için 8 yılda bir verilen Teşekkür plaketi Kahramanmaraş İl Temsilcisi Abdurrahman Abdulkerim Akbolat'a verilirken, 4 gün süren Toplantı Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Ataç‘ın kapanış konuşması ile sona erdi.