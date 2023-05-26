Teşekkür ziyaretleri Nurhak ve Elbistan’da devam etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci ile şehrin çeşitli noktalarında gerçekleştirdiği teşekkür ziyaretlerini Nurhak ve Elbistan’da sürdürdü. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, milletvekili adayları ve teşkilat mensuplarının da yer aldığı ziyaret programı Nurhak’ta başladı. Burada vatandaşlarla bir araya gelen heyet; 14 Mayıs seçimleri, 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek ikinci tur seçimi ve şehirde yürütülen ve planlanan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

En Büyük Desteği Sağlayan Büyükşehiriz

Heyetin Nurhak’tan sonraki durağı ise Elbistan oldu. AK Parti Elbistan Seçim Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen programda vatandaşlara seslenen Başkan Güngör, “Kahramanmaraş’ımız, Büyükşehirler arasında 14 Mayıs’ta Cumhur İttifakımıza en büyük desteği sağlayan şehir oldu. Bunun için tüm teşkilatımıza ve hemşehrilerize şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah 28 Mayıs’ta da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz” dedi.

Afet Konutları Hızla Yükseliyor

Programda yaptığı konuşmada, kalıcı konutların inşasının tüm hızla devam ettiğini belirten Güngör, “6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmaya çalıştığımız bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok önemli bir aşama kat ettik. Kalıcı konutlarımız hızla yükseliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi inşallah bir yıl içerisinde kalıcı konutların büyük bir kısmı tamamlanmış olacak. Bu zorlu süreçte kardeş belediyelerimiz de tüm imkân ve kabiliyetiyle yanımızda oldu. Tüm belediyelerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Seçim Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen programın ardından heyet, Elbistan’da TOKİ aracılığıyla yapımı devam eden afet konutlarında incelemelerde bulundu.