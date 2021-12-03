Tevfik Kadıoğlu Bulvarı Alt Geçide Hazırlanıyor

Çalışmalar dolayısıyla 7 – 13 Aralık tarihleri arasında bulvar, Namık Kemal gidiş istikametinde tek şerit olarak hizmet verecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin dev ulaşım yatırımı Tevfik Kadıoğlu Bulvarı Alt Geçit Projesi’nde çalışmalar başlıyor. İhalesi tamamlanan 350 metre uzunlukta yeni servis yolları ve 56 metrelik çift şeritli tünelin inşa edileceği projede güzergâhında içmesuyu hatları deplase edilecek.

Kent merkezinde trafiği önemli ölçüde azaltacak projenin deplase çalışmalarına 7 Aralık Salı günü start verilecek. Ulaşım Daire Başkanlığı’ndan çalışmaya ilişkin yapılan açıklamada, “Tevfik Kadıoğlu Bulvarı güzergâhında köprülü kavşak yapım işi için içmesuyu deplase çalışmaları 7 Aralık Salı günü KASKİ ekiplerimizce başlayacaktır. 13 AralıkPazartesi’ye kadar devam edecek çalışmalar kapsamında, bulvar üzerinden Namık Kemal gidiş istikametindeki 2 şeritli yolumuz, tek şerit olarak hizmet verecektir” ifadeleri kullanıldı.