Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak Temeli Atılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirecek projeleri bir bir hayata geçiriyor. Bu kapsamda saha çalışmalarına başlanan Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesinin temeli atılıyor. 60 metre uzunluğunda çift şeritli tünel ve 500 metre uzunluğunda bağlantı yollarını kapsayan projenin Kahramanmaraş’a hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehir genelinde ulaşım yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz. Çalışmalarımız kapsamında Tevfik Kadıoğlu Caddesi üzerinde köprülü kavşak yapımına başladık. 55 Milyon TL’lik bir yatırım. Ekiplerimiz sahada altyapı hazırlıklarını sürdürüyor” diye konuştu.

10 Haziran Cuma Saat 16.00’da

Temel atma törenine tüm vatandaşları davet eden Başkan Hayrettin Güngör, “Projemiz bölgedeki trafik yoğunluğunu önleyecek bir yatırım. Şehrimizin batısı ile doğusunu kesintisiz birbirine bağlamış oluyoruz. Projemiz aynı zamanda raylı sistem uygulamaları ile de entegre olabilecek. 10 Haziran Cuma günü saat 16.00’da temelini atacağımız yatırımımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Süleyman Çelebi Halk Kütüphanesi önünde gerçekleştirilecek törene tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.