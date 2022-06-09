Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Tatlı ve Karataş ailesinin mutlu günü
Tatlı ve Karataş ailesinin mutlu...
Elbistan’da Mahalle ve Grup Yolları Büyükşehir’le Yenileniyor
Elbistan’da Mahalle ve Grup Yolları...
Kahramanmaraş’ta Dünya Çevre Gününde çevre temizliği!
Kahramanmaraş’ta Dünya Çevre Gününde çevre...
‘Gaziantep Zeugma Hematoloji Günleri’ Düzenlendi
‘Gaziantep Zeugma Hematoloji Günleri’ Düzenlendi
Başkan Okay’ın Dünya Çevre Günü Mesajı
Başkan Okay’ın Dünya Çevre Günü...

Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak Temeli Atılıyor

Şehrin doğusu ile batısını birbirine kesintisiz bağlayacak Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesinin temeli 10 Haziran Cuma günü atılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehir genelinde devam eden çalışmalarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. 10 Haziran Cuma günü Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projemizin temelini atıyoruz. Tüm hemşehrilerimiz davetlidir” dedi.

Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak Temeli Atılıyor

Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak Temeli Atılıyor

Şehrin doğusu ile batısını birbirine kesintisiz bağlayacak Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesinin temeli 10 Haziran Cuma günü atılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehir genelinde devam eden çalışmalarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. 10 Haziran Cuma günü Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projemizin temelini atıyoruz. Tüm hemşehrilerimiz davetlidir” dedi.

09 Haziran 2022 Perşembe 14:24
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirecek projeleri bir bir hayata geçiriyor. Bu kapsamda saha çalışmalarına başlanan Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesinin temeli atılıyor. 60 metre uzunluğunda çift şeritli tünel ve 500 metre uzunluğunda bağlantı yollarını kapsayan projenin Kahramanmaraş’a hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehir genelinde ulaşım yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz. Çalışmalarımız kapsamında Tevfik Kadıoğlu Caddesi üzerinde köprülü kavşak yapımına başladık. 55 Milyon TL’lik bir yatırım. Ekiplerimiz sahada altyapı hazırlıklarını sürdürüyor” diye konuştu.

10 Haziran Cuma Saat 16.00’da

Temel atma törenine tüm vatandaşları davet eden Başkan Hayrettin Güngör, “Projemiz bölgedeki trafik yoğunluğunu önleyecek bir yatırım. Şehrimizin batısı ile doğusunu kesintisiz birbirine bağlamış oluyoruz. Projemiz aynı zamanda raylı sistem uygulamaları ile de entegre olabilecek. 10 Haziran Cuma günü saat 16.00’da temelini atacağımız yatırımımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Süleyman Çelebi Halk Kütüphanesi önünde gerçekleştirilecek törene tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.

Son Güncelleme: 09.06.2022 14:30
Anahtar Kelimeler:
Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak Temeli Atılıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zırıkanlılar aile birliği buluşuyor!
Zırıkanlılar aile birliği buluşuyor!
Anadolu' Nun Yiğitleri
Anadolu' Nun Yiğitleri
Tatlı ve Karataş ailesinin mutlu günü
Tatlı ve Karataş ailesinin mutlu günü
Kahramanmaraş'ta aracın motor bölümüne sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Kahramanmaraş'ta aracın motor bölümüne sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Kahramanmaraş'ta ‘Yeni Afşin’ Projesi Hayata Geçiriliyor
Kahramanmaraş'ta ‘Yeni Afşin’ Projesi Hayata Geçiriliyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber