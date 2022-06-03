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Tevfik Kadıoğlu köprülü kavşak yapımı başladı

Büyükşehir Belediyesi, Tevfik Kadıoğlu Caddesi üzerinde köprülü kavşak yapımına başladı. Çalışmaları inceleyen ve bölge esnafıyla bir araya gelen Başkan Güngör, “Şehrimizin pek çok noktasında yatırımlarımız devam ediyor. Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesi de şehrimiz için çok önemli bir yatırım. 55 Milyon TL’lik bir yatırım bedeli var. İnşallah hedeflediğimiz gibi 150 gün içerisinde projemizi tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Tevfik Kadıoğlu köprülü kavşak yapımı başladı

Tevfik Kadıoğlu köprülü kavşak yapımı başladı

Büyükşehir Belediyesi, Tevfik Kadıoğlu Caddesi üzerinde köprülü kavşak yapımına başladı. Çalışmaları inceleyen ve bölge esnafıyla bir araya gelen Başkan Güngör, “Şehrimizin pek çok noktasında yatırımlarımız devam ediyor. Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesi de şehrimiz için çok önemli bir yatırım. 55 Milyon TL’lik bir yatırım bedeli var. İnşallah hedeflediğimiz gibi 150 gün içerisinde projemizi tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

03 Haziran 2022 Cuma 11:18
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesi kapsamında bölgede gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerinin de yer aldığı incelemelerde Başkan Hayrettin Güngör, devam eden çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı. Vatandaşlar ve bölgede faaliyet gösteren esnaflarla da bir araya gelen Başkan Güngör, “Bugün İl Başkanımız Fırat Görgel, Dulkadiroğlu Belediye Başkanımız Necati Okay, ilçe başkanımız Şahin Avşaroğlu ve meclis üyelerimizle birlikte Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesi kapsamında bölgede gerçekleştirilen çalışmalarını yerinde inceledik. Vatandaşlarımız ve bölge esnafımızla da bir araya geldik. Devam eden çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk ve taleplerini dinledik. Bölgedeki esnafımızın mağduriyet yaşamaması için de gerekli çalışmayı yapıyoruz. İnşallah el birliğiyle bu projemizi de şehrimize kazandıracağız” dedi.

55 Milyon TL’lik Yatırım

Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesinin Kahramanmaraş için önemini vurgulayan Başkan Hayrettin Güngör, “Şehrimizin pek çok noktasında yatırımlarımız devam ediyor. Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesi de şehrimiz için çok önemli bir yatırım. 55 Milyon TL’lik bir yatırım bedeli var. İhale ve yer teslim süreçlerinin tamamlanmasının ardından yüklenici firmamız derhal çalışmalara başladı. Bugün de çalışmaların gayet hızlı bir şekilde ilerlediğine şahit olduk. Önümüzdeki günlerde de temel atma törenimizi gerçekleştireceğiz. İnşallah hedeflediğimiz gibi 150 gün içerisinde projemizi tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.

Trafik Sorunu Çözülecek

Bölgede devam eden çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından hayata geçirilen Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesinde çalışmalar başladı. Bugün de bölgedeki esnaflarımızla birlikte bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör, çalışmalar hakkında esnaflarımıza bilgiler aktardı. Esnaflarımız da taleplerini ilettiler. Hayrettin Güngör Başkanımız yol haritasını net bir şekilde ifade etti. İnşallah belirlenen süre içerisinde proje tamamlanarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak. Bu proje sayesinde hem bölgede trafik sorunu çözülmüş olacak hem de bölgenin gelişmişlik düzeyi artacak” ifadelerini kullandı.

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Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak Yapımı Başladı
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