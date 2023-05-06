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Tır şoförleri, ‘Bizim sorunlarımızı Mehmet Bağlar çözer’

Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Mehmet Bağlar, ailesinden uzakta binbir zorlukla ekmek parası kazanan ulaşımın cefakâr emekçilerini ziyaret etti.CHP Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Bağlar’ı adeta milletvekili gibi karşılandı.Bağlar, tır şoförlerinin yaşadığı sorunları çözeceklerini dile getirdi.

Tır şoförleri, ‘Bizim sorunlarımızı Mehmet Bağlar çözer’

Tır şoförleri, ‘Bizim sorunlarımızı Mehmet Bağlar çözer’

Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Mehmet Bağlar, ailesinden uzakta binbir zorlukla ekmek parası kazanan ulaşımın cefakâr emekçilerini ziyaret etti.CHP Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Bağlar’ı adeta milletvekili gibi karşılandı.Bağlar, tır şoförlerinin yaşadığı sorunları çözeceklerini dile getirdi.

06 Mayıs 2023 Cumartesi 19:24

Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Mehmet Bağlar, adaylık sürecinin başlaması ve seçim takviminin işlemesi ile birlikte Kahramanmaraş’ta dolaşmadık sokak, çalmadık kapı bırakmadı. Sahanın en dikkat çekici ve çalışkan isimlerinin başında gelen Bağlar, bir ziyareti de evinden ve ailesinden uzakta birçok zorlukla ekmek parası kazanan tır şoförlerine gerçekleştirdi.

Tır garajında şoförlerin sofrasına konuk olan Mehmet Bağlar, şoförler tarafından adeta milletvekili gibi karşılanırken, tır şoförlerinin yaşadığı sıkıntılarla yakından ilgilendi.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Mehmet Bağlar, “Ülkemizin ve şehrimizin ihracatının görünmez kahramanları olan tır şoförlerimiz ile bir araya geldik. Onlar ailesinden çoluğundan çocuğundan uzakta kutsal bir meslek yürütüyorlar. Bugün de tır şoförlerimizin sofrasına konuk olduk ve onlarla aynı sofrada aynı yemeği yemekten mutluluk duyuyorum. Tır şoförlerimizin yaşadığı sıkıntıları dinledik, inşallah Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu sıkıntıları gidereceğiz. Kendileri ile uzun uzun sohbet ettik, kıymetli şoförlerimizin 14 Mayıs’ta bir oy Kemal Kılıçdaroğlu’na bir oy da CHP’ye atılması için söz aldık” dedi.

Son Güncelleme: 07.05.2023 00:02
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‘Bizim Sorunlarımızı Mehmet Bağlar çözerTır şoförleri
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