Tivi46 kanalının kardeşliğin tesis edilmesinde attığı büyük medeni cesaret

Ibrahim Karadeniz MARAŞ OLAYLARI BİR KOMİNİST İHTİLAL PROVASIDIR BAŞLIKLI yazımı okumuş,hemen ardına Anadolu press gazetesi genel yayın yönetmeni Muttalip Akkuş kardeşimi TLF ile arar ve Muttalip beye,Ali Gemci sizdemi yazıyor diye sorar,çünkü Anadolu press aynı zamanda bir çok gazetenin ajansıdır.

Muttalip bey evet der. Benim yazımı okuduğunu ve yazıda verdiğim mesajlar ve bahsettiğim konulardan çok etkilendiğini,kendisinin de alevi olduğunu,daha önce hiç duymadığı konuların olduğunu,verilen dostluk mesajlarından dolayı yazıyı belki on defa okuduğunu anlatır ve Ali Gemcinin canlı yayına çıkıp çıkamıyacağını sorar,Muttalip beyde benim adıma söz verir ve böylece bırakın maraşı türkiyede bir ilk gerçekleşir.!

Öyle kolay bir mesele değil arkadaşlar İbrahim bey,Müslüm bey ve bana bu programdan vaz geçmemiz için çoook telkinler yapıldı.!

Bazıları iyi niyetli telkinler,bazıları endişeli telkinlerdi.!

Fakat biz kararlıydık o kamera karşısına çıkacaktık.!

Ben yıllarca Maraş dışında çeşitli zorluklar ve çirkin sözlere maruz kalmıştım,Müslüm bey cemevi yapımında Sünni iş adamlarının büyük maddi desteklerini görmüş,elbette kendiside bir çok zorluklar yaşamıştır.!

İbrahim Karadeniz'in durumu daha hassas idi çünkü Sünni bir hanımı vardı üç evladı vardı,evlatlarının barış kardeşlik ortamında büyümelerini ve yaşamalarını istiyordu,belli ki Ailesinin iki akraba taraflarında bir ikirciklik yaşamalarını arzu etmiyordu,kim bilir belkide bu zorluklara yıllardır gögüs geriyordu ve sonunda yeter deyip bu proğrama karar verdi.!

ALEVİ SÜNNİ KARDEŞTİR.!

AYRIM YAPAN KALLEŞTİR.!

Bu hassas ve önemli kararından dolayı İbrahim karadeniz kardeşimi kutlar Maraş adına Teşekkür ederim.!

Ali Gemci