Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan yeni yıl mesajı
Başkan Okay’dan yeni yıl mesajı
Yalnız Ardıç Mevkiinde Yol Genişledi
Yalnız Ardıç Mevkiinde Yol Genişledi
KSÜ’de kripto paralar çalıştayı yapıldı
KSÜ’de kripto paralar çalıştayı yapıldı
Kütüphanelerde ‘Yeni Normal’ Konuşuldu
Kütüphanelerde ‘Yeni Normal’ Konuşuldu
Dulkadiroğlu’nun 2020 Yılında Ön Plana Çıkan Projeleri
Dulkadiroğlu’nun 2020 Yılında Ön Plana...

Tivi46 kanalının kardeşliğin tesis edilmesinde attığı büyük medeni cesaret

Bu buluşmayı gerçekleştiren ve Maraşımız da kardeşliğin tesis edilmesinin belkide en büyük kahramanı programın moderetörlüğünü de yapan İbrahim Karadeniz kardeşimdir.!

Tivi46 kanalının kardeşliğin tesis edilmesinde attığı büyük medeni cesaret

Tivi46 kanalının kardeşliğin tesis edilmesinde attığı büyük medeni cesaret

Bu buluşmayı gerçekleştiren ve Maraşımız da kardeşliğin tesis edilmesinin belkide en büyük kahramanı programın moderetörlüğünü de yapan İbrahim Karadeniz kardeşimdir.!

30 Aralık 2020 Çarşamba 11:20
banner459

Ibrahim Karadeniz MARAŞ OLAYLARI BİR KOMİNİST İHTİLAL PROVASIDIR BAŞLIKLI yazımı okumuş,hemen ardına Anadolu press gazetesi genel yayın yönetmeni Muttalip Akkuş kardeşimi TLF ile arar ve Muttalip beye,Ali Gemci sizdemi yazıyor diye sorar,çünkü Anadolu press aynı zamanda bir çok gazetenin ajansıdır.

Muttalip bey evet der. Benim yazımı okuduğunu ve yazıda verdiğim mesajlar ve bahsettiğim konulardan çok etkilendiğini,kendisinin de alevi olduğunu,daha önce hiç duymadığı konuların olduğunu,verilen dostluk mesajlarından dolayı yazıyı belki on defa okuduğunu anlatır ve Ali Gemcinin canlı yayına çıkıp çıkamıyacağını sorar,Muttalip beyde benim adıma söz verir ve böylece bırakın maraşı türkiyede bir ilk gerçekleşir.!

Öyle kolay bir mesele değil arkadaşlar İbrahim bey,Müslüm bey ve bana bu programdan vaz geçmemiz için çoook telkinler yapıldı.!

Bazıları iyi niyetli telkinler,bazıları endişeli telkinlerdi.!

Fakat biz kararlıydık o kamera karşısına çıkacaktık.!

Ben yıllarca Maraş dışında çeşitli zorluklar ve çirkin sözlere maruz kalmıştım,Müslüm bey cemevi yapımında Sünni iş adamlarının büyük maddi desteklerini görmüş,elbette kendiside bir çok zorluklar yaşamıştır.!

İbrahim Karadeniz'in durumu daha hassas idi çünkü Sünni bir hanımı vardı üç evladı vardı,evlatlarının barış kardeşlik ortamında büyümelerini ve yaşamalarını istiyordu,belli ki Ailesinin iki akraba taraflarında bir ikirciklik yaşamalarını arzu etmiyordu,kim bilir belkide bu zorluklara yıllardır gögüs geriyordu ve sonunda yeter deyip bu proğrama karar verdi.!

ALEVİ SÜNNİ KARDEŞTİR.!

AYRIM YAPAN KALLEŞTİR.!

Bu hassas ve önemli kararından dolayı İbrahim karadeniz kardeşimi kutlar Maraş adına Teşekkür ederim.!

Ali Gemci

Son Güncelleme: 30.12.2020 11:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tablet bağışı yaptı
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tablet bağışı yaptı
Başkan Okay’dan yeni yıl mesajı
Başkan Okay’dan yeni yıl mesajı
Afşin TSO'dan uzaktan eğitime destek
Afşin TSO'dan uzaktan eğitime destek
Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanı Hamdi Atlama’dan konut almayı düşünenlere çok önemli tavsiye
Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanı Hamdi Atlama’dan konut almayı düşünenlere çok önemli tavsiye
Yalnız Ardıç Mevkiinde Yol Genişledi
Yalnız Ardıç Mevkiinde Yol Genişledi

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber